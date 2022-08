Visites, balades, spectacles : que faire pour la fin des vacances d’été en Aveyron ?

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités à faire en Occitanie. Aujourd’hui, direction l’Aveyron, où vous pourrez, par exemple, partir à la rencontre de brebis dans une ferme, participer aux animations médiévales de Sévérac-d’Aveyron aux côtés de sorcières, arpenter le canyon de Bozouls ou encore vous émerveiller devant un spectacle de lumières projetées sur la cathédrale de Rodez.

Balade découverte au cœur du canyon de Bozouls pendant les vacances d’été

Profitez de vos vacances dans l’Aveyron pour partir à l’aventure au cœur du canyon de Bozouls. Trois parcours de randonnée de deux, quatre et six kilomètres sont accessibles depuis le village. Ils vous permettent de découvrir la faune et la flore de cet espace naturel protégé, au fil du Dourdou. Sur votre chemin, vous rencontrerez des ânes et des chèvres en liberté qui slaloment entre les vieux chênes et traversent les eaux calmes du ruisseau. Ces animaux sont chargés d’entretenir naturellement les broussailles du canyon et de ses falaises, dans une démarche “d’écopastoralisme“.

Pour découvrir l’Histoire de Bozouls et les secrets de son canyon, rendez-vous sur la place de la mairie où le petit train touristique vous attend. Il vous embarquera dans une balade commentée d’environ 45 minutes à l’intérieur du village comme sur les hauteurs du ravin. Lors du parcours, le convoi marquera deux arrêts : un au niveau de l’église romane Sainte-Fauste, puis le second au point culminant de la falaise qui surplombe la cascade du Bourg d’Enfer, appelé le “saut du Mendiant”. Si vous vous trouvez sur place ce samedi 20 août, vous pourrez même vous lancer à l’assaut du canyon grâce à une gigantesque tyrolienne tendue au-dessus du vide.

Infos pratiques : Petit train de Bozouls, place de la mairie, Bozouls. Tous les jours pendant l’été à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Tarifs : de 3 à 6 euros. Achat billets à la borne place de la mairie. Réservation tyrolienne au 05 65 51 28 00. Tarif : 5 euros.

Spectacle de sons et lumières sur la cathédrale Notre-Dame de Rodez

Une soirée féérique vous attend à Rodez. Tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du mois d’août, l’immense cathédrale gothique Notre-Dame se pare en effet de ses plus beaux habits de lumière pour offrir aux spectateurs un spectacle magique au rythme de la musique. La représentation artistique débute à la nuit tombée, aux alentours de 22h15. Les images colorées s’enchainent alors durant une vingtaine de minutes devant les yeux émerveillés des centaines de visiteurs qui admirent l’édifice depuis la place d’Armes. L’objectif de cette création lumineuse et sonore est de retracer l’histoire de la cathédrale ; du XIIIème siècle à l’effondrement de son clocher et la reconstruction du monument.

Mais avant d’assister au spectacle, profitez des douces soirées de cette fin d’été pour déguster de bons produits de l’Aveyron dans un des marchés nocturnes organisés dans les villages situés tout autour de Rodez. Des producteurs régionaux se réunissent par exemple ces samedis 20 et 27 août sur la place du Griffoul de Salles-la-Source pour vous faire découvrir des produits du terroir autour d’animations musicales. Un marché gourmand s’organise également ce jeudi 25 août sur la place des Artistes d’Onet-le-Château. Des spécialités culinaires aveyronnaises vous seront aussi proposées le vendredi 26 août au cœur de la commune du Monastère.

Infos pratiques : Spectacle sons et lumières sur la cathédrale, depuis la place d’Armes, Rodez. Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 28 août, à 22h15. Détails des marchés nocturnes.

À la rencontre des brebis dans une ferme de l’Aveyron

La ferme du Frayssinet, implantée dans le Parc Naturel des Grands Causses sur la commune de Sainte-Eulalie-de-Cernon au sud du département de l’Aveyron, ouvre ses portes aux visiteurs pendant les vacances d’été. Les propriétaires du domaine, Martine et Alain Fabrègues, proposent deux formules de visites guidées. Si vous choisissez la première, “Découverte”, ils vous amènent découvrir la bergerie, à la rencontre des brebis et des agneaux que les enfants, comme les plus grands, pourront caresser. Vous en apprendrez aussi davantage sur le fonctionnement d’un élevage et sur le métier d’agriculteur, autour d’un plateau de fromage de brebis, accompagné de confiture faite maison et d’un verre de vin du pays.

La seconde formule, “Goûter”, débute également par une visite de la bergerie. Puis, vous pourrez ensuite vous attabler dans la ferme pour un goûter gourmand. Celui-ci est composé de fromages de brebis, de desserts à base de lait de brebis, de gâteaux et de confitures locaux, mais aussi, de vin aveyronnais. À la fin de la visite, vous pourrez saluer le troupeau de vaches allaitantes Aubrac élevé par Martine et Alain Fabrègues à proximité du corps de ferme.

Infos pratiques : Ferme du Frayssinet, Sainte-Eulalie-de-Cernon. Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, jusqu’au 15 septembre. À 16h. Tarifs : de 3,50 à 8 euros. Réservations au 05 65 62 76 19.

Une plongée dans l’histoire médiévale de Sévérac-d’Aveyron

Sévérac-d’Aveyron s’anime pendant les vacances d’été. Des visites guidées sont organisées chaque jour au sein du château, en compagnie d’un médiateur qui vous contera son histoire pendant que vous flânerez dans sa cour d’honneur et admirerez ses remparts. Puis, en fin de journée, vous pourrez également partir à la découverte de la richesse patrimoniale de la petite cité médiévale sur laquelle veille le château. Les lundis en soirée, il est également possible d’arpenter les ruelles principales du village éclairés par la lueur de flambeaux, comme au Moyen Âge.

Ces visites sont quotidiennement ponctuées d’animations médiévales. En fin de matinée par exemple, vous rencontrerez deux sorcières qui se baladent dans les rues de Sévérac. Elles vous en apprendront davantage sur les soins et croyances du Moyen Âge. En début d’après-midi, vous vous glisserez dans la peau d’habitants qui vivaient dans la cité à cette époque. Est-ce qu’ils ressentaient les mêmes émotions ? Croyaient-ils que la Terre était plate ? Comment faisaient-ils pour être à l’heure aux rendez-vous ? Des animateurs vous apporteront les réponses à toutes ces questions. Puis, en fin de journée, des chants et des danses vous entraîneront à la découverte de l’art troubadour. Vous pouvez même participer à des initiations dans la cour du château.

Infos pratiques : Visites et animations à Séverac-d’Aveyron, jusqu’au 28 août de 10h15 à 19h. Programme complet. Tarif : 5 euros.