Piscines, pelouses, voitures… Des restrictions d’eau dans l’Aveyron à cause de la sécheresse

La sécheresse de la première moitié de juillet conduit la préfecture de l’Aveyron à mettre en place des restrictions d’eau. Crédit photo : CC BY SA Lamiot – Wikimedia

La situation des cours d’eau d’Occitanie ne cesse de susciter de l’inquiétude. La sécheresse de la première moitié de juillet et les conditions météorologiques à venir, en l’occurrence une masse d’air sèche et de plus en plus chaude, conduisent la préfecture de l’Aveyron à mettre en place des restrictions d’eau.

« Pour tenir compte d’une part des conditions climatiques extrêmes actuelles et d’autre part des usages en cours à partir des réseaux d’eau potable fortement mobilisés, le niveau 2 est activé », fait savoir la préfecture de l’Aveyron à propos des prélèvements à partir du réseau d’eau potable. Cela implique plusieurs restrictions dans l’ensemble du département :

– interdiction de laver les véhicules à l’exception des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire ou techniques et pour les organismes liés à la sécurité ;

– interdiction de procéder à la mise à niveau des piscines privées de 8 heures à 20 heures :

– interdiction de nettoyer ou d’arroser les terrasses, les sols extérieurs et les façades (à l’exception du nettoyage des places après les marchés) ;

– interdiction d’arroser des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs de toute nature de 8 heures à 20 heures (les jardins potagers ne sont pas concernés) ;

– les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau. Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement.

Des possibles restrictions d’eau plus fortes décidées par les mairies en Aveyron

Il convient de préciser que des « restrictions locales éventuellement plus fortes peuvent être prises par les mairies », selon la préfecture. « Par ailleurs, un renforcement des mesures de restriction s’avère nécessaire en ce qui concerne les prélèvements directs dans les cours d’eau sur plusieurs secteurs du département. »

À compter du samedi 23 juillet, l’Alzou passe au niveau de crise, la Diège, le Dourdou de Conques, l’Aveyron amont et médian, le Viaur bassin (Céor), le Rance ainsi que l’Hérault entrent en alerte renforcée, le Lot amont en alerte et l’Aveyron aval en vigilance.