Noël se célèbre jusqu’à la fin des vacances en Aveyron

La fin des vacances de Noël approche mais il vous reste encore quelques jours pour continuer de célébrer les fêtes de fin d’année en Aveyron. Pour cela, vous pouvez aller voir des illuminations à Villefranche-de-Rouergue, un spectacle de sons et lumières à Saint-Geniez-d’Olt, un mapping à Millau ou encore une forêt enchantée à Rodez.

S’aventurer dans une forêt magique en Aveyron

Une forêt magique a poussé dans le centre de Rodez au début du mois de décembre. Elle y restera jusqu’à la fin des vacances de Noël. Les plus petits peuvent s’y aventurer pour partir à la rencontre de ses habitants. En effet, il paraît que des elfes et des lutins y vivent pendant tout le mois de décembre. Et lorsque les enfants leur rendent visite, ces personnages imaginaires les invitent à participer à des ateliers créatifs ou à des animations ludiques dans leurs chalets. Au bout du chemin, vous découvrirez la maison du Père Noël, installée à proximité d’un majestueux sapin. L’occasion, aussi, de faire un tour sur la patinoire installée sur la place de la mairie au cœur d’un décor féérique.

Parallèlement, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Rodez propose des animations à destination des enfants et des adolescents pendant les vacances de Noël. À l’image des ateliers de théâtre ces jeudi 29 et vendredi 30 décembre. Puis, ce même jour, pour les 5 à 7 ans, puis les plus de 8 ans, la MJC organise un atelier de création d’origamis, des petites structures qui prennent forme grâce au pliage de papiers de couleur.

Infos pratiques : Forêt magique, place de la Cité, Rodez. Jusqu’au samedi 31 décembre. Gratuit. Programme complet de la MJC.

Admirer un mapping à Millau pendant les vacances de Noël

Vous avez jusqu’à la fin du mois de décembre pour aller voir le spectacle de sons et lumières “Millau dans la peau” projeté sur la façade de l’Hôtel de Galy, sur la place du Beffroi de Millau. Depuis la rentrée scolaire, les enfants des écoles millavoises Alfred Martel et Marguerite Marie travaillent ensemble à la création de ce mapping, en étroite collaboration avec le musée de Millau et des Grands Causses, la compagnie Id Scènes et les élèves de l’atelier de peinture du Vieux-Moulin. À travers chaque projection organisée à la nuit tombée, ils vous invitent à réaliser une plongée dans le temps (pas si lointain), à l’époque où la ville vivait au rythme des fabriques de gants.

L’occasion ensuite d’aller faire un tour du côté du marché de Noël de Millau, où des chalets associatifs vous accueillent autour de manèges, mais aussi stands de spécialités culinaires de la région, de produits traditionnels des fêtes de fin d’année et de gourmandises. De plus, ce samedi 31 décembre, le théâtre de la Doline vous propose d’assister au spectacle “Meilleurs vœux”, autour de la Saint-Sylvestre et de l’amour.

Infos pratiques : Mapping, Hôtel de Galy, place Beffroi, Millau. Jusqu’au samedi 31 décembre, de 18h30 à 21h30. Programme complet.

S’émerveiller devant les illuminations à Villefranche-de-Rouergue

Profitez des vacances de Noël pour faire une balade nocturne dans le centre-ville de Villefranche-de-Rouergue, à la découverte de l’ensemble des illuminations qui scintillent sur les façades et dans les artères principales de la commune. Vous vous émerveillerez devant les sapins lumineux des jardins de l’hôtel de ville, les grands rubans qui habillent les quais et le Pont Neuf, les animaux de la forêt sur la place Saint-Jean, le rideau de lumière tout autour de la halle, les guirlandes du bosquet de sapins sur les allées Aristide Briand, le grand arbre décoré sur la place Jean Jaurès, les allées de lumières le long des rues Marcellin Fabre et de la République et enfin le décor enchanteur de la place Notre-Dame.

Tant que vous êtes sur place, vous pouvez aller déguster un bon chocolat chaud au marché de Noël de Villefranche-de-Rouergue. Une douzaine de chalets joliment décorés proposent à la vente des objets artisanaux, des accessoires, de la décoration, mais aussi de bons produits à savourer pendant les fêtes. Les enfants peuvent également s’offrir un tour de carrousel sur la place Notre-Dame, ou encore se perdre dans les allées du labyrinthe illuminé d’une myriade de guirlande.

Infos pratiques : Marché de Noël, place Notre-Dame, Villefranche-de-Rouergue. Jusqu’au 31 décembre. Gratuit.

Assister à un spectacle de sons et lumières en Aveyron

Ce vendredi 30 décembre, la mairie de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac vous invite à assister à trois projections d’un spectacle de sons et de lumières sur la façade de l’Hôtel de ville. Ce mapping, intitulé “La marmotte et le Père Noël” s’inspire des contes de Noël. Il ravira les enfants, comme leurs parents, le temps d’une soirée durant laquelle vous voyagerez dans un monde féérique pour continuer de célébrer tous ensemble, en famille ou entre amis, les fêtes de fin d’année.

Cet événement est organisé dans le cadre du bicentenaire de Marie Talabot. Née en 1822, cette Aveyronnaise, partie de rien, est devenue une des femmes les plus riches et les plus influentes de France au cours du Second Empire. Elle a d’abord grandi dans un orphelinat, puis a travaillé dans une usine, avant de quitter d’Aveyron pour le Midi en 1837. Marie-Anne Savy (de son nom de jeune fille) a travaillé au service de celui qu’elle a ensuite épousé, Paulin Talabot, un ingénieur visionnaire qui a contribué à l’essor du chemin de fer dans le pays. Installée à Marseille et à Paris, elle a su s’imposer dans la société bourgeoise avant de s’y faire un nom, et de côtoyer les plus grands, comme Eiffel, Delacroix ou encore Gavarni.

Infos pratiques : Mapping, place de l’Hôtel de ville, Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac. Vendredi 30 décembre de 18h à 19h. Gratuit.