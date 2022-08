Durcissement des restrictions d’eau en Aveyron face à une sécheresse exceptionnelle

La préfecture de l’Aveyron annonce un durcissement des restrictions d’eau en relevant le niveau d’alerte de plusieurs cours d’eau à partir du samedi 6 août.

L’étau se resserre. La préfecture de l’Aveyron annonce un durcissement des restrictions d’eau dans le département en relevant le niveau d’alerte de plusieurs cours d’eau à partir du samedi 6 août.

– Lot amont bassin : passage en niveau 3 (crise) ;

– Lot aval bassin : passage en niveau 2 (alerte renforcée) ;

– Aveyron aval : passage en niveau 2 (alerte renforcée) ;

– Dourdou de Camarès aval : passage en niveau 3 (crise).

Pour les particuliers, le niveau 2 implique notamment l’interdiction de pratiques du canoë et de tout autre type d’embarcation sur les cours d’eau et l’interdiction d’arroser des pelouses, espaces verts, jardins d’agrément, espaces sportifs de toute nature de 8 heures à 20 heures, à l’exception des jardins potagers, qui ne sont pas concernés. Et le niveau 3 ajoute l’interdiction d’arroser les potagers sauf à l’arrosoir et uniquement de 21 heures à 7 heures.

Les premières restrictions d’eau en Aveyron ont permis de temporiser les tensions

Tous les départements de la France hexagonale font l’objet de restrictions d’eau à la moitié de la saison estivale. « À dire d’experts, les conditions hydro-climatiques constatées actuellement sont exceptionnelles ! La situation observée sur le milieu naturel et, par répercussion, sur les réseaux d’eau potable atteint un niveau plus critique qu’en 2003 en raison de sa précocité dans la saison », selon la préfecture de l’Aveyron.

« En effet, une succession de mois chauds (depuis février 2022) et des records de déficits pluviométriques observés ces trois derniers mois, accentuent la baisse de débit des cours d’eau ou ressources naturelles. Les prévisions météorologiques saisonnières (août à octobre) ne laissent pas présager d’amélioration », selon elle.

Les mesures de restriction mises en place depuis le 30 juillet ont permis de temporiser les tensions sur les réseaux, mais « chacun doit poursuivre ses efforts afin de préserver la ressource. La pérennité de la fourniture d’eau potable est en jeu », insiste la préfecture de l’Aveyron. « Certains fournisseurs d’eau potable font déjà appel à des camions-citernes pour pallier la pénurie d’eau potable. »