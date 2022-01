Narbonne : Le stationnement gratuit pour les véhicules électriques

En 2022, la mairie de Narbonne poursuit son offre d’abonnements de stationnement gratuits sur les zones à horodateur de moyenne durée en faveur des résidents de la ville qui utilisent un véhicule électrique. 55 foyers en ont bénéficié en 2021.

La mairie de Narbonne continue de soutenir l’utilisation de modes de déplacement décarboné. En ce sens, elle renouvelle en 2022 son offre d’abonnements de stationnement gratuits pour l’ensemble des habitants résidents dans la ville qui utilisent un véhicule électrique. Elle s’applique sur les zones à horodateurs de moyenne durée (cinq heures maximum conseillées). En 2021, 55 foyers en ont bénéficié.

Comment obtenir son abonnement de stationnement gratuit ?

Pour y souscrire, il suffit de joindre la mairie de Narbonne et de prendre rendez-vous auprès des services techniques de la Ville. Le numéro de téléphone est le 04 68 90 30 94. Il est nécessaire d’apporter un justificatif de domicile pour prouver que vous résidez bien à Narbonne. La carte grise du véhicule électrique concerné par l’abonnement sera également demandée.

Où recharger son véhicule électrique dans le Grand Narbonne ?

Pour rappel, des bornes de recharge pour les véhicules électriques ont été installées par le service régional Révéo sur une dizaine de sites de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.

Ils se situent notamment sur le parking du théâtre et le Quai Vallière à l’Est. Sur l’avenue Général Leclerc, dans la rue Nicolas Leblanc et à proximité du CGR route de Perpignan au Sud. Sur l’avenue du Docteur Paul Pompidor à l’Ouest. Puis sur le boulevard Frédéric Mistral, dans les rues Léon Augé et Pierre Viala dans le centre de la ville et sur l’avenue de Provence au Nord. L’ensemble de ces points de recharge à été répertorié sur une carte interactive disponible sur le site de Révéo.