La préfecture de l’Aude informe que la sécheresse nécessite un renforcement des mesures de restriction pour partager l’eau.

“La généralisation de la sécheresse se confirme et nécessite un renforcement des mesures de restriction pour partager l’eau de façon solidaire dans la majorité du département de l’Aude”, informent les services de la préfecture de l’Aude, dans un communiqué daté du 19 août 2021.

Au vu de la situation météorologique, le Préfet de l’Aude a décidé de mettre en place de nouvelles mesures de restriction de l’usage de l’eau sur les bassins versants les plus touchés par la sécheresse.

“L’absence prolongée de pluies significatives depuis le début du printemps, malgré une météorologie contrastée début août se traduit encore par une accentuation de la situation de sécheresse que nous connaissons”.

Sécheresse et mesures de restriction d’eau

L’hypothèse d’une crise sévère était déjà envisagée au début du mois d’août par la préfecture de l’Aude. Aujourd’hui, après discussion lors du comité de gestion de l’eau associant l’ensemble des parties prenantes et au vu de la poursuite de la tendance à la baisse au cours du week‐end dernier, le préfet de l’Aude a décidé de “renforcer les mesures de restriction en passant au niveau de crise sur les bassins versants de la Berre et de l’Orbieu. Les autres bassins versants sont maintenus au niveau actuellement en vigueur (niveau alerte renforcé)”.

Sur le département sont interdits : l’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément ; l’arrosage des espaces sportifs, sauf une nuit par semaine ; l’arrosage des jardins potagers de 8 heures à 20 heures (cet arrosage est autorisé deux heures par jour entre 20 heures et 8 heures) ; le lavage des voitures hors des installations professionnelles et sauf obligation réglementaire ; le remplissage des piscines ; la vidange des plans d’eau de toute nature.

L’arrosage des cultures est réduit de 70 % dans les secteurs en crise et de 50 % sur le reste du département.

“Se montrer exemplaire”

“Il est demandé à tous, particuliers, professionnels, collectivités de se montrer exemplaire en respectant scrupuleusement ces mesures de restriction, afin de partager la ressource en eau qui devrait continuer à se raréfier dans les semaines à venir”, indiquent les services de la préfecture de l’Aude.

Un nouveau renforcement des mesures de restriction sera probablement décidé dès la semaine prochaine, afin de s’adapter à cette sécheresse exceptionnelle sur la majeure partie du département. Les mesures sont prises “pour éviter autant que possible des ruptures d’alimentation en eau potable dans les semaines à venir mais néanmoins ce risque devient de plus en plus probable, les services gestionnaires doivent commencer à s’y préparer sans délai”.

Toute difficulté rencontrée pourra faire l’objet d’une information à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Aude (04 68 10 31 00 ou ddtm‐sema@aude.gouv.fr).

Source : communiqué de presse