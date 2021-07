D’où viennent ces œuvres monumentales installées à Narbonne-Plage, dans l’Aude ?

Jusqu’au 30 septembre prochain 7 œuvres monumentales de l’artiste Patrick Chappert-Gaujal, jalonnent la station balnéaire de Narbonne-Plage, dans l’Aude.

Si vous passez vos vacances à Narbonne-Plage, il vous sera difficile d’échapper à l’exposition en plein air de 7 œuvres de l’artiste Patrick Chappert-Gaujal. Monumentales, elles jalonnent la station balnéaire, du front de mer au centre-ville, en passant par ses boulevards. « L’occasion pour le public de découvrir un large éventail de sa production et d’apprécier l’univers si particulier de cet artiste internationalement reconnu, dans le respect des règles sanitaires », écrivent les services culturels de la municipalité, dans un communiqué de presse. S’il a récemment exposé à Shangaï ou Pékin, Patrick Chappert-Gaujal reste attaché à ses racines narbonnaises, où il vit et crée toute l’année.

Un adepte du surcyclage

L’artiste est continuellement à l’affût d’objets délaissés : panneaux publicitaires lumineux, cartes marines, pales d’éoliennes, métaux, plastiques, etc. « Les œuvres convoquent des techniques et des matériaux que j’affectionne et qui deviennent pour moi une sorte de leitmotiv : le réemploi d’objets. Je m’inspire du concept de surcylage : au contraire du recyclage qui broie les matériaux pour de nouveaux usages, je conserve l’énergie et le temps consacré aux objets pour leur donner une nouvelle vie. » Après l’été, l’une des 7 œuvres actuellement en exposition agrémentera définitivement le front de mer de Narbonne-Plage.

Source : communiqué de presse