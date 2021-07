Aude : une créatrice de bijoux finaliste d’un festival international

Jennifer Wood, une créatrice de bijoux de Pépieux en Occitanie se classe parmi les finalistes du festival international Esty Design.

Sur les 100 finalistes du festival Etsy Design Awards figurent 3 français. Parmi-eux, Jennifer Wood, une créatrice de bijoux installée à Pépieux dans l’Aude (11). D’origine américaine, elle emménage en France en 2015, et créé sa marque de bijoux sur-mesure Mignonne handmade. “Mes clientes sont généralement des mariées qui apprécient le travail fait-main” confie Jennifer. “La nature, l’architecture, la peinture, la musique et même les films m’inspirent mais comme c’est du sur-mesure, je me nourris aussi des envies de mes clients. Il peut s’agir de photos, d’images ou encore de leurs œuvres d’art préférées”, ajoute t-elle.

Créés en 2015, les Etsy Design Awards accompagnent près de 4,4 millions de créateurs indépendants à travers le monde. La compétition internationale les aide à développer leur marque, créer localement des objets uniques, et être connectés à une communauté mondiale d’acheteurs. Indépendants et adeptes du “fait-main”, les créateurs d’Etsy favorisent la fabrication locale.

La couronne de mariage

Un bijou de Jennifer a particulièrement retenu l’attention des jurés : la couronne de mariage. La créatrice a été saluée pour son extrême délicatesse du savoir-faire et la poésie de la composition. “Je ne m’y attendais pas du tout! Je suis tellement honorée d’être appréciée pour mes créations” s’étonne Jennifer. “A travers mes bijoux, je souhaite exprimer combien il est important d’être unique. Cela mérite d’être célébré. Une de mes citations préférées est de Coco Chanel : La beauté commence au moment où vous décidez d’être vous-même”, termine t-elle.

Les lauréats de la troisième édition des Etsy Design Awards seront récompensés en Août 2021. Les 4 premiers remporteront dans l’ordre 20 000 dollars, 15 000 dollars pour la médaille d’argent, 10 000 dollars pour le troisième et 5 000 dollars pour le créateur désigné par le Prix du Public.