Narbonne. Les marchés et la circulation modifiés pendant Barques en Scène

Du jeudi 18 au samedi 20 août 2022, la ville de Narbonne accueille le festival Barques en Scène. La circulation et le stationnement seront impactés par le festival, y compris avant et après, et les marchés de plein vent seront déplacés. Voici toutes les informations.

Plan de circulation transmis par la Ville de Narbonne.

C’est le rendez-vous qui marque la fin de la période estivale des festivals narbonnais. Le festival Barques en Scène se déroule du 18 au 20 août 2022, au cœur de Narbonne, sur les berges du canal. Cela implique donc une modification des conditions de circulation, mais aussi un déplacement des marchés de plein vent, du 17 au 21 août.

Circulation et stationnement pendant Barques en Scène

Durant toute la durée du festival, de 17h à 2h30, le pont de la Liberté sera fermé et l’accès au parking souterrain des Halles sera interdit (sortie possible jusqu’à 19h30). Il est ainsi conseillé de se garer sur les parkings de Bourg, de la Médiathèque, des quais Vallière et Victor-Hugo, du Théâtre, de Maraussan, d’Espace de Liberté, etc.

La circulation et le stationnement seront interdits rue des Jacobins, place des Jacobins, rue Raspail, rue Droite, ainsi que sur une portion des boulevards Gambetta, Docteur-Ferroul et des quais Victor-Hugo et Vallière.

Toujours pendant Barque en Scène, de 19h à 21h, la circulation sera réglementée rue Jean Jaurès « afin que les compagnies de déambulation puissent être autorisées à emprunter cette voie à contre-sens de circulation sous escorte de la police municipale », explique la ville de Narbonne.

Avant le festival, de ce lundi 15 août au mercredi 17 août, des perturbations sont attendues en raison de l’installation dans la rue Emile Zola, le cours Mirabeau et sur le parvis des Halles.

Les marchés de plein vent de Narbonne déplacés

Mardi 16 août, le marché aux Fripes aura lieu au quai Vallière. Jeudi 18, le marché non-alimentaire des Barques/Mirabeau sera au quai Vallière, tandis que le marché alimentaire se tiendra quai Victor Hugo. Ce dernier accueillera le marché bio samedi 20 août. Enfin, le marché des Barques/Mirabeau du dimanche aura lieu quai Vallière.

Le stationnement sera interdit sur les parkings des quais pendant les marchés.