Narbonne : après deux ans d’absence, le festival Natur’Ailes fait son retour

L’événement se déroulera les 28 et 29 mai 2022. Il mettra à l’honneur les cerfs-volants au travers de plusieurs animations. Parmi elles, une compétition réunissant des équipes venues du monde entier.

le festival des Natur’Ailes mettra à l’honneur les cerfs-volants les 28 et 29 mai 2022 à Narbonne, avec une compétition internationale. CC BY-NC 2.0 / Jean-Pierre Bluteau

Durant tout un weekend, les regards seront tournées vers le ciel à Narbonne-Plage. Les 28 et 29 mai prochain, le festival international de cerfs-volants Natur’Ailes est de retour après deux ans d’absence. Un événement organisé par la mairie, en partenariat avec le prestataire R-Sky Events. Présenté comme un symbole de l’été, il promet cette année une “nouvelle édition spectaculaire”, selon un communiqué.

Les meilleurs pilotes mondiaux réunis

Pendant les deux jours du festival, les cerfs-volants géants coloniseront le ciel à travers de nombreuses animations ludiques en bord de mer. Parmi elles, le Pair Kite Masters Show. Une compétition unique au monde de cerfs-volants acrobatiques. Elle réunira l’élite des pilotes internationaux venus d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie, de France, de Colombie, de Belgique ou encore d’Angleterre.

Concrètement, les pilotes proposeront des spectacles de voltige “impressionnants de maîtrise et de créativité”, indique la Ville. Ils évolueront en équipe et devront exécuter une chorégraphie aérienne en musique sur une durée comprise entre 4 et 5 minutes. L’organisation de cette compétition inclut aussi des démonstrations de cerfs-volants et de ballets chorégraphiques en musique.

Un marché des producteurs et d’artisans le dimanche

En dehors de cet événement, les amateurs de cerfs-volants pourront aussi profiter de nombreuses animations sur les Terrasses de la mer. Parmi elles, un atelier de fabrication de cerfs-volants et de boomerang sera proposé pour les plus manuels. Au programme également : un mur d’escalade, des manèges et un parcours éolien pour découvrir comment et pourquoi le vent souffle.

Enfin, le dimanche, un marché des producteurs et d’artisans prendra place toute la journée. En partenariat avec la Chambre d’agriculture, les exposants-agriculteurs et producteurs locaux proposeront des produits en circuit court “qualitatifs et de saison”, précise la mairie. La municipalité y associe aussi un marché artisanal qui réunira une quinzaine d’artisans venus présenter leurs créations originales.

Le Meur Chloé