Narbonne. Exposition sur la mode du XIIIe siècle

Le Palais-Musée des Archevêques de Narbonne accueille une exposition sur la mode médiévale jusqu’au 30 avril 2023. Le but : faire revivre la réalité du quotidien au XIIIe siècle à travers la manière de s’habiller.

Crédit photo : © Mairie de Narbonne.

Il n’y a pas que les armures et les cottes de mailles. Si habits et Moyen-Âge riment dans l’imaginaire collectif avec tenues militaires, celles-ci sont loin de représenter la mode de l’époque. C’est cette dernière que le Palais-Musée des Archevêques de Narbonne met à l’honneur dans une exposition temporaire, jusqu’au 30 avril 2023, réalisée par l’association “Les Milites de Dun”.

“Le XIIIe siècle à la mode méridionale” propose un éclairage sur la réalité du quotidien à cette période, par le prisme du vêtement. « Qui ne s’est jamais posé la question si ce que l’on représente dans les films est proche de la réalité ? Si on s’habillait vraiment d’étoffes de laine finement tissées ? Et de quelle couleur elles étaient ? » interrogent rhétoriquement les organisateurs de l’évènement. Autant de questions auxquelles l’exposition va répondre.

Du berger au chevalier, un portrait des classes sociales

Dans le Palais des Archevêques de Narbonne, l’exposition dévoile la composition des garde-robes de l’époque, à travers toutes les classes sociales. Berger, artisan, pèlerin, noble, chevalier, architecte… Chacun à ses codes, ses symboles.

Comme son nom l’indique, “le XIIIe siècle à la mode méridionale” souhaite dresser le portrait de la société médiévale sur la fin du XIIe et la première moitié du XIIIe siècle. « Plongez dans le Moyen-Âge, découvrez la diversité et la richesse des costumes dans le Midi de la France, (…) les us et coutumes vous seront dévoilés », promet l’exposition. Pour cela, elle s’intéresse notamment aux différentes matières utilisées pour chaque vêtement, mais aussi aux accessoires utilisés. Autant de détails qui permettent une représentation fidèle de l’époque.

Informations pratiques : “Le XIIIe siècle à la mode méridionale”, une exposition des Milites de Dun présentée au Palais-Musée des Archevêques de Narbonne, dans la Chapelle Saint-Martial. Horaires : tous les jours sauf le mardi, jusqu’au 30 avril 2023, de 10h à 12h45 et de 14h à 17h. Tarif : entrée libre.