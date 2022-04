« Ma rue en fête ». La logistique de la fête des voisins se prépare à Narbonne

La ville de Narbonne organise sa fête des voisins « Ma rue en fête », vendredi 20 mai. Pour cela, la machine logistique s’organise déjà.

La ville de Narbonne organise Ma ville en fête vendredi 20 mai. Crédit visuel : ville de Narbonne

« Ma rue en fête », c’est le nom donné par la ville de Narbonne à la traditionnelle fête des voisins. La première édition de cet événement sera organisée le vendredi 20 mai dans cette commune de vingt mille habitants. « La ville de Narbonne a souhaité réorganiser un moment important de partage et de convivialité qui favorise les échanges et le vivre ensemble dans ses quartiers », indique la municipalité dans un communiqué.

La traditionnelle fête des voisins est en pause depuis deux ans. « Ma rue en fête » est « l’occasion de redonner vie aux rues et de recréer du lien avec ses voisins » selon la mairie. « Le principe est simple : il suffit de descendre en bas de son immeuble, de sa rue et d’apporter une boisson, et quelque chose à grignoter (olives, tartes salées ou sucrées, gâteaux, plats à partager…). »

La direction Citoyenneté prévoit d’aider l’organisation des différentes initiatives imaginées par les habitants, les conseils citoyens et les associations, à travers son service Médiation/Vie des quartiers. Son soutien se traduira sur le plan logistique, avec des affiches, des gobelets, des porte-clés, des guirlandes guinguette. Ou encore au niveau administratif pour les autorisations d’occupation de l’espace public.

La mairie annonce que « les inscriptions sont à effectuer en ligne sur le site de l’événement. Pour des raisons d’organisation, la clôture des demandes est fixée au vendredi 22 avril ».