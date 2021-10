Aude. C’est partie pour un mois de travaux sur la place de Belfort à Narbonne

La place de Belfort, à Narbonne le département de l’Aude, sera en travaux à partir du lundi 4 octobre pour une durée d’un mois.

Des travaux de voirie et d’éclairage se déroulent sur la place de Belfort à Narbonne dans le département de l’Aude. Ils auront lieu du lundi 4 octobre au lundi 8 novembre.

Ces travaux font partie du programme Action Cœur de Ville qui vise à améliorer le cadre de vie et l’attractivité du quartier de Bourg. “Dans une démarche de développement durable, l’objectif est d’assurer le confort des différents usagers, en offrant une place plus agréable (trottoirs plus larges), végétalisée (plantation de lagerstroemia, néflier, jacaranda…), mieux éclairée (éclairage Led à puissance graduée) et désimperméabilisée (contre les îlots de chaleur)”, indique la mairie de Narbonne dans un communiqué envoyé aux médias. L’opération coûtera 262 000 euros.

À noter que durant les travaux, la place ne sera plus accessible aux véhicules. La précise que “seuls les trottoirs périphériques permettront aux piétons de rejoindre l’école depuis la rue du Luxembourg. La rue de Belfort sera mise en impasse et la rue Benjamin-Crémieux sera rouverte à la circulation pour permettre de rejoindre la rue Cabirol et la rue du Luxembourg.”