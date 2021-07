Narbonne-plage : mise en place du dispositif Handiplage jusqu’au 5 septembre

La Ville de Narbonne met en place le dispositif Handiplage, un système d’accessibilité et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Afin de permettre aux personnes en situation de handicap de “profiter des joies de la plage et de la baignade”, la Ville de Narbonne met en place, jusqu’au 5 septembre 2021, son système d’accompagnement adapté : le dispositif Handiplage. L’objectif : offrir, comme chaque été, une zone de plage réservée aux publics concernés… Avec, cette année “quelques améliorations apportées, grâce à un investissement de 20 000€”.

Label Handiplage : une reconnaissance nationale

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Ville de Narbonne s’engage, chaque été, à offrir un accueil de qualité pour tous les publics. Suite à une évaluation des équipements, des aménagements et des prestations, le site a obtenu en 2019 le label Handiplage de niveau 4, le plus haut niveau. Ce label offre une reconnaissance nationale sur l’engagement de la Ville de Narbonne en matière de handicap.

Handiplage : un accompagnement et des équipements dédiés

Avec le dispositif Handiplage, Narbonne-Plage est accessible aux personnes handicapées, et ce, “quel que soit le type de handicap” (mental, visuel, auditif, moteur). Installé au poste de secours n°2, face à la place des Karantes, il offre “un service de qualité grâce à des équipements dédiés et grâce à la présence d’un « handiplagiste » qui assure l’accueil, l’accompagnement et l’assistance”, sur cette zone qui comprend : un espace modulaire équipé de douches et de wc adaptés ; un espace confidentiel réservé à l’accueil ; la mise à disposition de Tiralos et de fauteuils Hippocampes (fauteuils qui peuvent aussi bien rouler sur le sable, que flotter dans l’eau) ; des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap ; un cheminement adapté aux fauteuils roulants permettant de relier la base « Handiplage » au rivage ; un dispositif audioplage qui, à l’aide de balise sonore, permet à des personnes mal ou non voyantes de se baigner librement, en toute autonomie et dans des conditions de sécurité optimales ; un site de réservation en ligne pour préparer sa visite.

“Depuis cette zone, la mobilité douce est très accessible sur toute la station, que ce soit en direction du port que du centre-ville”, déclare Julien Calmon, l’élu référent. “De plus, des places de stationnement ou un restaurant avec WC PMR servent à améliorer le confort de ces usagers”.

20 000 € investis en 2021

Cette année, le dispositif est ouvert entre le 28 juin et le 5 septembre, au lieu du 1er juillet au 31 aout, les années précédentes. Dans le cadre des “solutions apportées pour améliorer, de manière constante, le confort de tous, la Ville a investi, cette année, près de 20 000 €” pour :

la mise en place de deux stores devant le module Handiplage (6 700 €) ;

la mise aux normes de la rampe d’accès du poste de secours n°2 (2 000 €) ; l’acquisition de deux transats adaptés (520 €) ;

l’installation de 60 mètres de cheminement supplémentaire (4 730 €) ;

l’acquisition de deux hippocampes (4 300 €) ;

l’acquisition de deux tiralos (3 800 €).

Source : communiqué de presse