Narbonne-Plage : Kaamelott, OSS 117… 4 films à voir à l’espace Dominique-Baudis

Kaamelott, OSS 117 ou les sens de la famille, trouvez le programme des séances de cinéma, tout l’été, à l’espace Dominique-Baudis de Narbonne-Plage.

La Ville de Narbonne a ajouté à ses animations des séances de cinéma dans le but “d’animer la station de Narbonne-Plage et de proposer une offre de loisirs et culturelle riche à ses résidents et à ses visiteurs”.

Durant tout l’été, mais également toute l’année, des séances sont ainsi organisées à l’espace Dominique-Baudis à Narbonne-Plage, un “lieu majeur de la vie culturelle narbonnaise”. Elles sont proposées grâce à un partenariat conclu depuis 2016 avec l’association Ciném’Aude, qui anime depuis trente ans un réseau de diffusion cinématographique dans tout le département et qui “milite pour faire vivre un cinéma de qualité”.

Des séances de cinéma du lundi au vendredi

La Ville de Narbonne et l’association Ciném’Aude ont souhaité proposer une programmation “pour tous les goûts et tous les publics”. Les séances ont lieu du lundi au vendredi, à 21h30, avec des “tarifs attractifs” : la billetterie est gérée par Ciném’Aude : 6 € en tarif plein et 4,50 € en tarif réduit (moins de 14 ans, collégiens, étudiants, seniors, détenteurs de la carte Elicia, personnes à mobilité réduite et demandeurs d’emploi).

Pass sanitaire obligatoire pour aller au cinéma

“Dans l’intérêt de tous, les séances se déroulent dans le respect du protocole sanitaire établi”, précisent les services de la Ville de Narbonne. En application de la loi en vigueur, “la présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour accéder au cinéma, pour les spectateurs de 18 ans et plus : cela concerne un certificat de vaccination complet ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h”.

Les films projetés à Narbonne-Plage

Voici le programme des projections à venir :

Vendredi 30 juillet : Le sens de la famille

Lundi 2 août : Présidents

Mardi 3 août : Le sens de la famille

Vendredi 6 août : OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (sortie nationale)

Lundi 9 août : Kaamelott

Mardi 10 août : OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (sortie nationale)

Source : communiqué de presse