L’opération des “Jeudis de la vaccination” vous accueille à l’espace Dominique Baudis de Narbonne-Plage, le 5 août, sans rendez-vous.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, la Ville de Narbonne est partenaire de l’opération des “Jeudis de la vaccination”, organisée par la Préfecture de l’Aude, en lien avec l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Aude (Sdis 11) et la Fédération française de sauvetage et de secourisme 11.

Campagne de vaccinations gratuites et sans rendez-vous

Cette opération, qui se déroule tout l’été dans les stations littorales du département, vise à “intensifier la campagne de lutte contre l’épidémie en facilitant l’accès des plus de 12 ans à ce parcours de soin, avec des vaccinations gratuites et sans rendez-vous, ouvertes à tous, résidents ou vacanciers”, informent les services de la mairie.

Dans ce cadre, la Ville de Narbonne met à disposition l’espace Dominique Baudis de Narbonne-Plage, ce jeudi 5 août, pour accueillir, sans rendez-vous, de 9h à 17h, toute personne souhaitant se faire vacciner contre la Covid-19, que ce soit pour une première ou une deuxième injection. Les vaccins sont de marque Pfizer.

Les mineurs doivent être accompagnés

Les volontaires doivent se munir de leur carte vitale et d’une carte d’identité. L’espace d’attente se situant en extérieur, il est recommandé de se protéger contre la chaleur et d’apporter de quoi s’hydrater. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs deux parents. En cas d’absence de l’un d’entre eux, une autorisation écrite est nécessaire.

En raison de l’organisation de cette opération, les séances de cinéma initialement prévues à l’espace Baudis les 4 et 5 août sont annulées.

Source : communiqué de presse