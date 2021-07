Narbonne : des fusées et des faucons pour effaroucher les étourneaux

Suite à la demande des habitants, la mairie de Narbonne lance une nouvelle campagne d’effarouchement des étourneaux dans le centre-ville.

De ce lundi 19 au vendredi 23 juillet inclus, les Narbonnais pourront voir et entendre des fusées dans le ciel… mais aussi des faucons. La raison ? La mairie mène, cette semaine une nouvelle campagne d’effarouchement des étourneaux, « afin d’améliorer la tranquillité de ses habitants et la propreté de son territoire », selon les termes d’un communiqué de presse. L’opération sera supervisée par la Direction de l’hygiène, sécurité et santé environnementale de la Ville de Narbonne. Elle fait suite à une demande des riverains, en raison de « la présence actuelle et importante des étourneaux sur ce secteur », confirme la mairie.

Le périmètre de la campagne d’effarouchement des étourneaux de Narbonne

Les agents de la société prestataire Eco-nuisibles seront mobilisés, dès la tombée de la nuit, pour éloigner ces volatiles. L’opération se réalisera donc à l’aide de fauconniers et de fusées tirées sur le secteur du parking de l’Hôpital, de la rue Jean-Jaurès, du quai Dillon et des alentours. « La Ville de Narbonne s’excuse par avance des nuisances sonores occasionnées durant cette campagne », conclut le communiqué.

Source : communiqué de presse