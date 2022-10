Lézignan-Corbières. Dialogue rompu avec l’administration du collège Anglade

Des représentants des parents d’élèves et des enseignants ont refusé de participer au dernier conseil d’administration du collège Anglade, à Lézignan-Corbières. Ils dénoncent un dialogue de sourds avec l’administration.

Des représentants des parents d’élèves ont refusé de participer au dernier conseil d’administration du collège Anglade, à Lézignan-Corbières. Image d’illustration © Ville de Nevers / Flickr

La situation est tendue au collège Anglade, à Lézignan-Corbières. Le conseil d’administration prévu dans la soirée du vendredi 30 septembre n’a pas pu se tenir faute de participants suffisants. Des représentants des parents d’élèves et des professeurs ont refusé d’y siéger. Par solidarité, ils ont été suivis dans leur décision par les élus du département, Sébastien Gasparini et Valérie Dumonte, et de la communauté de communes.

Ils remettent en cause le manque de communication avec la direction de l’établissement. À bout, les représentants des parents d’élèves ont choisi de renoncer à leur mandat. Et ils ne se présenteront pas aux prochaines élections.

« Impossibilité d’améliorer la vie et la scolarité des enfants »

« Nous sommes six des élus de l’Association des parents d’élèves du collège Anglade (Lapeca) à ne pas nous représenter, après une année d’engagement pour certains et quatre pour d’autres. Non seulement, nous ne nous représentons pas, mais nous démissionnons avant le terme de notre mandat. Nous avons constaté l’impossibilité d’améliorer la vie et la scolarité des enfants du collège en intervenant dans ce cadre formel », expliquent-ils dans un courrier à leurs congénères.

Plusieurs reproches contre la direction du collège de Lézignan-Corbières

Les reproches envers la direction sont nombreux. Les élus considèrent que le conseil d’administration est « une chambre d’enregistrement des décisions que la direction est seule à prendre, sans jamais tenir aucun compte des remontées et demandes qui lui sont faites ».

Ils regrettent aussi que les horaires de réunion du conseil d’administration, des conseils de discipline et des conseils de classe soient décidés de manière unilatérale par la direction, qui ne tiendrait pas compte des demandes qui lui sont faites.

Aussi, la direction ne ferait pas « remonter les manques de moyens humains (manque de surveillants notamment, si l’on prend en compte la configuration des locaux, d’où de très gros problèmes de surveillance) ».

Contactés par Le Journal Toulousain, le principal et son adjoint étaient en réunion et ne pouvaient donner suite à nos demandes d’interview.