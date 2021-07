Grand Narbonne. Retrouvez le programme des concerts de la Tempora

Depuis le 2 juillet et jusqu’au 12 août 2021, le festival itinérant du Grand Narbonne, la Tempora, propose des concerts gratuits.

Depuis le 2 juillet, le public a renoué avec le festival itinérant du Grand Narbonne, la Tempora, qui propose des concerts gratuits dans de nombreux villages du secteur. Ce soir, jeudi 29 juillet, Mister Mat se produit à 21h30 à Sigean, place de la Libération (buvette à partir de 20h30).

Mister Mat à Sigean, ce soir pour la Tempora

L’ex-chanteur charismatique de Mountain Men se livre dorénavant seul avec sa guitare et sa voix de crooner envoûtante : “ses chansons sensuelles transportent dans un univers à la lisière de toutes les émotions”. Mister Mat sort son 1er album, “Désespérément Optimist” en 2020 et fait la 1re partie des Olympia de Melody Gardot et Éric Burdon, “avec chaque fois une standing ovation”. Après des passages remarqués sur les plateaux télévisés (Taratata, On n’est pas couché, Télématin…), il était présélectionné pour les Victoires de la Musique 2021 dans la catégorie Révélation Masculine.

Flamenco, guitare manouche, afro-folk groove…

Concernant les prochaines dates, Antoine Boyer & Samuelito se produiront le mardi 3 août à Treilles, à 21h30, place de la fontaine (buvette à partir de 20h30), autour de la guitare manouche et flamenca. Ces diplômés du Conservatoire de Paris revisitent notamment de célèbres morceaux de Paco de Lucía, Django Reinhardt ou encore Queen.

Jeudi 5 août à Sainte-Valière, retrouvez l’afro-folk groove de Kolinka, avec un concert à 21h30 sur la place de l’église (buvette à partir de 20h30). Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo, leurs chansons puisent dans la “Black Music”.

Amélie-les-Crayons et les Doigts de l’Homme se produiront le mardi 10 août à 21h30 à Montredon-des-Corbières, dans la cour du pôle culturel (buvette à partir de 20h30), pour un concert chanson française et swing manouche.

Enfin, le jeudi 12 août le public retrouvera Lucia de Carvalho à 21h30 à Peyriac-de-Mer (place Joseph Aubin Fabre) autour de la musique d’Angola. Son nouvel album Pwanga ! (Lumière) “allie la douceur à la puissance, la lumière et

les racines profondes d’un arbre né en Afrique, dont les branches se sont étalées pour embrasser le monde et fleurir en chansons”.

Un dispositif spécial pour les concerts de la Tempora

Pour pouvoir assister aux concerts en extérieur de la Tempora dans plusieurs villages du Grand Narbonne, un pass sanitaire valide doit également être présenté pour les personnes de 18 ans et plus (avec présentation d’une

pièce d’identité). Lors du contrôle du pass, s’il s’avère bien valide, un bracelet est remis aux spectateurs. Les moins de 18 ans, non concernés par le pass sanitaire à l’heure actuelle, devront justifier de leur âge en présentant une pièce d’identité.

Les personnes n’ayant pas de pass sanitaire valide peuvent se faire tester sur place en amont des concerts.

Un centre de dépistage rapide

Le Grand Narbonne annonce qu’il “va mettre en place un centre de dépistage rapide”. Ce centre permettra d’obtenir “un résultat fiable et immédiat (en moins de 15 minutes) à travers la réalisation d’un test antigénique”. Du personnel compétent et habilité accueillera les spectateurs le jour-même. A la suite du test et s’il est négatif, un bracelet sera remis aux personnes testées négatif. Les tests seront gratuits : il faudra avoir sa carte vitale.

Le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Le nombre de places accessibles sera sous réserve de disponibilités, les jauges étant réduites pour respecter la distanciation physique.

Téléchargez en ligne le programme complet du festival la Tempora.