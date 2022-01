Et si la flamme olympique faisait un passage dans l’Aude ? Le département est candidat pour la recevoir

Déjà labellisé Terre de Jeux 2024, le département de l’Aude s’est porté candidat pour accueillir le relais de la flamme olympique.

Et pourquoi pas ? Déjà labialisé Terre de Jeux 2024, le département de l’Aude annonce qu’il s’est porté candidat pour recevoir le relais de la flamme olympique. Dans le courrier de candidature, la présidente du conseil départemental, Hélène Sandragné, estime que le passage de la flamme olympique dans le département serait “une formidable occasion d’accueillir un événement populaire dont l’écho médiatique serait moteur pour l’attractivité de notre territoire.”

Cela permettrait également de mettre en valeur le patrimoine audois. En effet, comme l’indique un communiqué du département sur son site, le partenariat qui lierait la collectivité au comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 lui permettrait “de définir le parcours entre les villes-étapes, de proposer les lieux iconiques patrimoniaux à mettre en lumière (Cité de Carcassonne, Canal du Midi, châteaux et abbayes du Pays Cathare…), d’associer les acteurs sportifs et culturels pour des célébrations le long du parcours, mais aussi de sélectionner cinq relayeurs et surtout de profiter de la médiatisation de l’opération à travers le monde”.

Bien que les dates exactes du relais ne soient pas encore annoncées, il est déjà défini qu’il commencera en avril 2024 et se terminera le 26 juillet à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des jeux à Paris. “L’engagement définitif, si la candidature est validée, se fera au travers d’une convention signée – précisant notamment le parcours de la flamme – entre le Département et Paris 2024 à horizon juin 2022”, conclu le communiqué du conseil départemental.