Covid-19 : Le centre de vaccination de Narbonne bientôt accessible sans rendez-vous

La mairie de Narbonne modifie les horaires du centre de vaccination de la ville et annonce qu’il sera bientôt accessible sans rendez-vous.

À compter de ce lundi 13 septembre, les horaires d’ouverture au public du centre de vaccination de Narbonne évoluent. « Ils sont ajustés en fonction de la présence des usagers constatée chaque jour », précise la mairie, qui pilote le site avec le soutien de l’Agence régionale de santé (ARS), aux côtés de la Communauté professionnelle territoriale de santé du Grand Narbonne. Désormais, les horaires seront les suivants :

– Lundi : de 13h à 16h30

– Mardi : de 9h à 12h30

– Mercredi : de 9h à 16h30

– Jeudi : de 9h à 12h30

– Vendredi : de 9h à 12h30

– Samedi : de 9h à 16h30

Plus de prise de rendez-vous pour une vaccination à Narbonne

La Ville de Narbonne fait également évoluer le fonctionnement de son centre de vaccination. Dès ce lundi, il sera accessible avec ou sans rendez-vous. « Ceux pris sur Doctolib restent effectifs et permettent d’éviter le temps d’attente ». Pour rappel, les personnes de plus de 65 ans et celles à risque de contracter une forme grave de la Covid-19 peuvent venir effectuer leur troisième injection de vaccin, celle-ci devant être réalisée 6 mois après la deuxième.

Source : communiqué de presse