Covid-19 dans l’Aude : Où le port du masque est-il de nouveau obligatoire ?

Pour faire face à la propagation de la Covid-19 dans l’Aude, la préfecture du département rétablit le port du masque obligatoire dans certaines zones. Voici lesquelles.

La préfecture de l’Aude évoque “une évolution inquiétante” de la propagation de la Covid-19 dans le département. Le taux d’incidence s’est en effet fortement aggravé pour atteindre 174,4 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 260 % en une semaine. La progression des contaminations s’observant dans toutes les tranches d’âge et plus particulièrement chez les jeunes entre 20 et 30 ans. “Pour restreindre la circulation du virus dans les lieux de brassage de population, des mesures ciblées et adaptées sont mises en œuvre”, indique les services de l’État dans l’Aude.

La liste des lieux où le port du masque est de nouveau obligatoire dans l’Aude

Ainsi, par arrêté, ce jeudi 22 juillet, et après avoir consulté les parlementaires, les élus et les représentants professionnels, le préfet de l’Aude a décidé de rendre obligatoire le port du masque pour les personnes âgées de plus de onze ans “dans les zones à forte densité de population et dans tous les lieux où la distanciation est rendue difficile”. En voici la liste :

– les rues commerçantes lors de forte affluence, comme par exemple la Cité de Carcassonne

– les abords des gares et des zones d’attente des transports en commun

– les abords des lieux de culte lors de l’entrée et de la sortie des offices

– les files d’attente

– les rassemblements, dont les manifestations revendicatives ou à caractère festif : fête de village, bals, kermesses, etc.

– les marchés,, brocantes, vides greniers et rassemblements assimilés de plein vent ou couverts

– les événements particuliers engendrant un flux important ou une concentration de personnes qui ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation physiques de 2 mètres entre deux personnes.

La consommation debout dans les bars et restaurants de nouveau interdite dans l’Aude

Par ailleurs, le préfet de l’Aude a de nouveau interdit la consommation d’alcool sur la voie publique et dans les espaces publics du département, de 23 heures à 6 heures jusqu’au 06 août prochain inclus. Est également prohibée la consommation debout dans les bars, les débits de boissons et les restaurants. “Ces mesures indispensables visent la protection de la santé de tous, et s’imposent en parallèle de la recherche de l’immunité collective qui passera par la vaccination de tous”, insiste la préfecture, dans un communiqué de presse. Au 19 juillet, 53,26 % de la population audoise avait reçu une première injection et 42,32 % avait bénéficié d’un schéma vaccinal complet.

Source : communiqué de presse