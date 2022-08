Plusieurs nuits de travaux sur l’A61 entre Montgiscard et Castelnaudary

Durant le mois de septembre, la portion de l’autoroute A61 entre Montgiscard (31) et Castelnaudary (11) sera fermée durant plusieurs nuits à cause de travaux.

Un panneau annonçant des travaux. Crédit photo : CC BY SA Chabe01 – Wikimedia commons

Il faudra prendre son mal en patience et prévoir ses déplacements sur l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne. En effet, la portion de cette autoroute entre Montgiscard (31) et Castelnaudary (11) sera fermée durant plusieurs nuits à cause de travaux à partir du mois de septembre. Les perturbations seront entre 21 heures et 6 heures dans les deux sens de la circulation.

« Dans le cadre de la mise à 2×3 voies de l’A61 sur la section autoroutière entre la bifurcation A66/A61 et l’aire de service Port de Lauragais, la société ASF Vinci Autoroutes va réaliser la pose de signalisation verticale, la mise en conformité des dispositifs de retenue sur trois passages supérieurs et la réfection des chaussées sur l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais », indique un arrêté publié par la préfecture de la Haute-Garonne vendredi 19 août.

Des travaux sur l’A61 de Toulouse vers Narbonne

L’arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne annonce d’abord la fermeture de l’A61 entre les échangeurs de Montgiscard et Castelnaudary, dans le sens Toulouse vers Narbonne. Cette fermeture est prévue du lundi 5 au jeudi 8 septembre, la nuit entre 21 heures et 6 heures. Cela implique plusieurs restrictions :

– sortie obligatoire à Montgiscard en direction de Montpellier,

– entrée interdite à Montgiscard en direction de Montpellier,

– fermeture de la bretelle de bifurcation de l’A66 Foix vers l’A61 Montpellier,

– fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais en direction de Toulouse et Montpellier.

En cas de problèmes techniques ou météorologiques, ces fermetures pourront être reportées du 8 septembre au 23 septembre dans les mêmes conditions d’exploitation.

Dans le sens Castelnaudary vers Montgiscard

Le chantier entraînera la fermeture de la circulation entre l’échangeur de Castelnaudary et la bretelle de bifurcation A61-A66 du lundi 12 septembre au jeudi 15 septembre, la nuit de 21 heures à 6 heures. Là encore, cela implique des contraintes pour les automobilistes :

– sortie obligatoire à Castelnaudary en direction de Toulouse,

– fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais vers Toulouse et Montpellier.

En cas de problèmes techniques ou météorologiques, ces fermetures pourront être reportées entre le 15 septembre et le 30 septembre.