Castelnaudary. La fête du cassoulet se termine dimanche

Le cassoulet de Castelnaudary est au centre d’une fête, dans l’Aude, du 17 au 21 juin 2022. Evènements sportifs, animations, concerts et bien sûr dégustations de cassoulet…

Le cassoulet, en institution du Sud-Ouest, a bien le droit a sa fête. Crédit photo : BrokenSphere (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 3.0.

Parmi la Sainte Trinité du cassoulet, celui de Castelnaudary est, selon la légende, le premier. Il aurait été créé lors du siège par les Anglais de la cité cathare, pendant la Guerre de Cent Ans. Bien que cette légende soit régulièrement démentie, et que l’origine du cassoulet soit toujours au cœur de débats, des Grandes Confréries sont créées pour défendre ce patrimoine local.

Celle de Castelnaudary organise, en partenariat avec la Mairie et plusieurs associations, une fête du cassoulet, depuis 1999. Elle se tient cette année du jeudi 17 août 2022, au dimanche 21. Cette manifestation a pour but de promouvoir ce plat emblématique de la région, de créer un évènement festif autour de lui, et de gérer les retombées économiques locales. « Plus de 40 000 cassoulets, produits par les conserveurs locaux, sont consommés et achetés pendant la fête du cassoulet de Castelnaudary », indiquent les organisateurs.

Le programme de la fête du cassoulet de Castelnaudary

Voici quelques extraits du programme de ce week-end de festivités. Un marché gourmand se tient ce samedi 20 août, toute la journée, cours de la République. Place de la République, des voitures de collection sont exposées.

Côté animations musicales, des bandas défilent dans les rues tout le week-end, et un festival de bandas est même prévu entre 18h30 et 20h ce samedi. Des concerts sont également organisés sur la place de la République : Richard Gardet Orchestra (18h), Djette NJ (19h15), Trottoir d’en Face (21h), et soirée Totalement 80 (tournée live, 22h30). La place de Verdun accueillera aussi d’autres concerts.

Des repas sont bien entendu prévus, midi et soir, avec des cassoulets de différentes maisons et conserveries. De nombreux autres rendez-vous sont à retrouver dans le programme : déambulation de la Grande confrérie, randonnée, jeux pour enfants, vide-greniers, concours de pétanque, théâtre…