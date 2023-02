La bande dessinée débarque à Castelnaudary le temps d’un festival

A Castelnaudary, le festival Des Bulles et des textes se tient aujourd’hui et réunit l’univers de la bande dessinée comme la littérature.

Le festival de bande dessinée des bulles et des textes a lieu à Castelnaudary. © Des Bulles et des textes

Le bande dessinée, ce n’est pas qu’à Angoulême. Ce dimanche 26 février, le festival Des Bulles et des textes a lieu à Castelnaudary, dans l’Aude. Il se déroule à la halle aux grains. Grâce à un partenariat avec le club de pétanque la Piboulette, cette première édition voit le jour ce dimanche. Vingt-trois auteurs sont attendus pour des séances de dédicace et une quarantaine d’exposants proposeront bandes dessinées, livres, disques…

Le tout est organisé par José Marcos, bouquiniste de renom. David Aliaga, Atelier Tintamarre, Catherine Barcelonne, Marie-Elisabeth Biadalla, Régine Brzesc-Colonges, Brigitte Bringel, Cécile Calland, Jean-Louis Etienne entre autres seront présents sur place. Parmi les invités, José Marcos souligne la venue de l’auteur, traducteur et scénariste de renommée internationale, Jean Marc Lofficier. « Il a fait connaître les comics en France dans les années 80 », indique l’organisateur à Actu.

La bande dessinée à Castelnaudray fait la part belle aux Comics

José Marcos est un spécialiste de la bande dessinée et cette première édition fait ma part belle aux Comics puisque Jean-Marc Lofficier a travaillé avec Marvel et DC Comics. Dans son CV, on peut lire les noms de personnages bien connus du grand public : Dr Strange, Wonder Woman, Superman, Avenger.

L’affiche du festival a été dessinée par François Pencrec’h, et même si ce n’est que la première édition, l’organisateur a déjà des idées pour le futur. Il veut mettre en place des tables rondes avec des auteurs pour mettre à l’honneur les auteurs. Le festival Des bulles et des textes est une idée de sortie parmi tant d’autres.

Informations pratiques

Festival Des Bulles et des Textes Dimanche 26 février 2023. Halle aux grains de Castelnaudary. De 9 h à 18 h. Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place assurées par La Piboulette.