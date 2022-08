La Feria de Carcassonne fait son grand retour pendant quatre jours

La Feria de Carcassonne revient du jeudi 25 au dimanche 28 août 2022. Au programme : concerts gratuits, bodegas, bandas et danses.

Des danses sévillanes et espagnoles sont au programme de la Feria (illustration) CC BY-SA 2.0 american_rugbier

Carcassonne se met à l’heure espagnole durant quatre jours. La Feria fait effectivement son grand retour dans la ville du jeudi 25 au dimanche 28 août 2022. Au programme de cet événement : bodegas, bandas et concerts gratuits tous les soirs.

De nombreux artistes seront d’ailleurs présents pour mettre l’ambiance dans la Cité médiévale. Et il y en aura pour tous les goûts ! Sur la scène du Campo, vous pourrez notamment retrouver : La Petite Culotte, Chico & The Gypsies, Fatal Bazooka, Gilbert Montagné, mais aussi plusieurs DJs.

Les animations en dehors des concerts lors de la Feria

Les animations ne s’arrêtent pas là. En effet, le public pourra également admirer des danses sévillanes et espagnoles sur la place Carnot et le parvis de la cathédrale Saint-Michel lors de la Feria. Les Sévillans et la pena Anda Jaleo feront ainsi plusieurs démonstrations.

Comme une feria n’est pas une feria sans bandas, La Marmaille et son nouveau concept : La Marmaille Électrique, vous feront danser avec leur répertoire décalé et surprenant. Les fanfares seront en déambulation dans Carcassonne samedi et dimanche.

40 bodegas seront présentes à la Feria de Carcassonne

Mis à part l’ambiance, les gourmands auront de quoi se régaler lors de la Feria. 40 bodegas proposeront effectivement leurs spécialités. Vous pourrez ainsi déguster des tapas, paellas et autres délices gourmands salés ou sucrés.

Pour information, la Feria s’installera sur le boulevard Barbès qui fermera à la circulation de 17h à 3h du matin. Le stationnement y sera interdit du jeudi 25 à 16h au lundi 29 août à 3h. Le campo sera par ailleurs entièrement sécurisé. Il y aura ainsi des points de filtrage aux entrées.

Infos pratiques : La Feria de Carcassonne du jeudi 25 au dimanche 28 août, boulevard Barbès, gratuit.