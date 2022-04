Gad Elmaleh, Renaud Capuçon…  Le festival de Carcassonne dévoile six nouvelles dates

Tout au long du mois de juillet 2022, les artistes nationaux et internationaux vont se succéder. Le festival de Carcassonne vient d’annoncer six nouvelles dates à sa programmation.

Le spectacle « Joyaux du Ballet » se produira le dimanche 10 juillet 2022 au Théâtre Jean-Deschamps. © Julien Benhamou

Musique classique, humour ou danse, le festival de Carcassonne est de retour. Au mois de juillet 2022, de nombreux artistes vont venir se produire sur 11 scènes de la ville. Pour compléter sa programmation déjà existante, le festival vient d’annoncer six nouvelles dates avec des artistes venus de tous les horizons.

Opéra, théâtre, danse et musique classique, artistes nationaux et internationaux, voici les six nouveaux noms annoncés :

Le 6 juillet au Château Comtal : la pièce de théâtre « George et Sarah » prendra place dès 21h30. Cette pièce signée Thierry Lassalle met en scène Marie-Christine Barrault et Christelle Reboul dans le rôle de George Sand et Sarah Bernhardt. Tarif unique : 43€.

Le 7 juillet au Théâtre Jean-Deschamps : cinq danseurs et quatre musiciens des compagnies David Coria et David Lagos interpréteront « ¡ Fandango ! » dès 21h30. Tarifs : Carré Or : 50€ / 1ère série : 47€ / 2ème série : 42€.

: cinq danseurs et quatre musiciens des compagnies David Coria et David Lagos interpréteront « » dès 21h30. Tarifs : Carré Or : 50€ / 1ère série : 47€ / 2ème série : 42€. Le 9 juillet au Château Comtal : le duo Renaud Capuçon et Guillaume Bellom viendra interpréter un programme aux douces sonorités classiques. Le violoniste et le pianiste revisiteront les grandes œuvres de Debussy, Franck, Tchaïkovski ou encore Rachmaninov… Le concert commence à 21h30. Tarif unique : 43€.

Le 10 juillet au Théâtre Jean-Deschamps : les « Joyaux du Ballet » proposeront un spectacle de ZD Productions avec la participation d'étoiles et danseurs de l'Opéra de Paris. Le spectacle débutera dès 21h30. Tarifs : Carré Or : 50€ / 1ère série : 47€ / 2ème série : 42€.

Le 11 juillet au Château Comtal : la pianiste, Khatia Buniatishvili , jouera dès 21h30. Elle présentera un programme de musique classique encore inconnu à l'heure actuel. Tarif unique : 43€.

Le 23 juillet au Théâtre Jean-Deschamps : l'humoriste, Gad Elmaleh, viendra jouer un spectacle "unique" dès 21h. « En tournée depuis plusieurs mois maintenant dans toute la France et en Europe avec son spectacle «D'ailleurs», Gad Elmaleh a passé 4 semaines à guichets fermés sur les planches parisiennes du Dôme de Paris, avant de reprendre la route à la rencontre de son public », précise le festival dans un communiqué de presse. Tarifs : 49€ en placement libre / Carré Or : 59€.

Plus d’informations et réservations sur le site du festival de Carcassonne.