Dernier jour de la fête de Carcassonne avec Gilbert Montagné

Après quatre jours d’animations, la fête de Carcassonne touche à sa fin ce dimanche 28 août. Au programme notamment, un concert de Gilbert Montagné.

Gilbert Montagné en concert à Genève en 2006. Crédit photo : CC BY SA Philippe Cohen – Wikimedia commons

C’est un événement de l’été. La fête de Carcasonne, commencée jeudi 25 touche à sa fin ce dimanche 28 août après quatre jours d’animations. « La Ville de Carcassonne clôture de nouveau sa saison estivale avec l’une des animations les plus attendues par les Carcassonnais : la Feria de Carcassonne ! Quatre jours de fête où la ville se met à l’heure espagnole avec concerts gratuits tous les soirs », note la municipalité.

Pour la dernière journée des festivités, la Marmaille fait une déambulation entre 15 heures et 17h30. « La Marmaille revient avec un nouveau concept : La Marmaille électrique ! Nouvelles compos, nouveau line up et un répertoire taillé pour la scène », annonce la mairie.

La fête de Carcassonne se termine en musique

Et la fête de Carcassonne continue dans la soirée, toujours en musique. Les fêtards ont rendez-vous avec Les Madeleines à 19h30. Puis Gilbert Montagné à 21h30. Avec lui, il faut s’attendre à un concert rythmé de tubes légendaires comme “On va s’aimer”, “Le blues de toi” ou encore “Les sunlights des tropiques”. La soirée se terminera avec DJ David Randy, un fan de musique latine, mais qui mixe pour tout le monde, à partir de 23h30.

Par ailleurs, « le Campo retrouve le boulevard Barbès, avec environ 40 bodegas qui vous proposeront de quoi vous restaurer autour de tapas, paëllas et autres délices gourmands salés ou sucrés. Une ambiance festive, familiale où le public, de tout âge, viendra se divertir aux sons des musiques latines, du rock, de la variété française, mais aussi des danses sévillanes et animations de rues (bandas) », ajoute la municipalité de Carcassonne.