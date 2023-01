Carcassonne. Le Fifp, festival du film politique, tient sa 5e édition

Le Festival international du film politique (Fifp) est de retour à Carcassonne pour une 5 édition, jusqu’au 16 janvier.

Affiche : © Nathalie Louveau / FIFP Carcassonne

Plus de 10 000 entrées avait été enregistrées en 2022. Le Festival international du film politique (Fifp) revient jusqu’au 16 janvier 2023 à Carcassonne, pour une cinquième édition et une cinquième année consécutive.

Créé par l’association “Regard Caméra”, en partenariat avec la Ville de Carcassonne, le Fifp est un festival cinématographique indépendant à destination du grand public, des scolaires et des professionnels.

« Loin des enjeux partisans et de l’actualité politique et sociétale quotidienne, le festival propose un temps unique où chacun et chacune vit et partage les émotions et les réflexions offertes par les œuvres et les artistes », promet l’organisation du festival.

Les films au programme du festival

En 2023, le festival propose à Carcassonne pas moins de 46 films, dont 28 longs-métrages en avant-première, ainsi qu’une grande variété de courts-métrages.

Trois sélections officielles sont en compétition, pour un total de six prix. Une compétition de longs-métrages de fiction, une de longs-métrages documentaires, et une de courts-métrages. Parmi ces sélections en compétition, seront par exemple projetés ce dimanche 15 janvier :

A Parked Life , de Peter Triest (documentaire)

, de Peter Triest (documentaire) Domar , d’Alcibiade Cohen (court-métrage)

, d’Alcibiade Cohen (court-métrage) Once There Was a Sea… de Joanna Kozuch (court-métrage)

de Joanna Kozuch (court-métrage) Seven Minutes and Thirty-one Seconds , de Solmaz Gholami (court-métrage)

, de Solmaz Gholami (court-métrage) Alam , de Firas Khoury (fiction)

, de Firas Khoury (fiction) Les Âmes Perdues , de Stéphane Malterre et Garance Le Caisne (documentaire)

, de Stéphane Malterre et Garance Le Caisne (documentaire) Le Marchand de Sable, de Steve Achiepo (fiction)

Cette liste est non-exhaustive, mais la programmation complète du Fifp est disponible sur son site internet. La remise des prix aura lieu le lundi 16 janvier, lors de la cérémonie de clôture.

Informations pratiques : Festival international du film politique de Carcassonne. Adresses variées en fonction des projections. Tarifs : 13€ pour un pass une journée, pas de tickets à l’unité. Billetterie accessible en ligne.