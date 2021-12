Aude. Un plan pour l’égalité entre hommes et femmes dans le département

Le conseil départemental de l’Aude a voté le lancement d’un plan d’action 2021-2023 pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le conseil départemental de l’Aude a voté le lancement d’un plan d’action 2021-2023 pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la collectivité jeudi 16 décembre. Pour commencer, un questionnaire a été adressé dans ce sens à tous les agents du département, selon un communiqué.

La collectivité se veut “engagé dans une politique de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes depuis plusieurs années, le département de l’Aude a franchi une étape supplémentaire, avec l’adoption du plan d’action 2021-2023”, indique le communiqué du conseil départemental.

Quatre axes de travail et neuf actions ont été retenus. Le département veut d’abord “évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes”. Il souhaite également “garantir un égal accès aux corps, grades et cadres d’emploi de la fonction publique”. “Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale” est aussi une volonté. Enfin, le dernier axe de travail consiste à “prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement ainsi que les agissements sexistes”.