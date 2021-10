Aude. Situation sanitaire préoccupante à Limoux

Les données épidémiologiques, communiquées par Santé Publique France, indiquent que la situation épidémiologique sur la Communauté de communes du Limouxin s’est fortement dégradée en ce début de mois d’octobre. La circulation du COVID-19 est en effet importante sur le territoire de Limoux, avec un nombre de cas très supérieur à la moyenne départementale et régionale, ce qui la situation sanitaire préoccupante.

Au 3 octobre 2021, sur la Communauté de communes du Limouxin, le taux d’incidence s’élève à 252,9 cas pour 100 000 habitants (contre 57,4 en moyenne dans l’Aude) et le taux de positivité des tests est à 3,6 % (contre 1,2% sur l’ensemble du département). Ces indicateurs témoignent d’une circulation du virus préoccupante dans ce territoire du

Limouxin.

Face à cette situation, des mesures complémentaires de protection sanitaire ont été immédiatement déployées pour limiter les interactions sociales et les situations propices aux contacts à risque de transmission.

De nombreux cas au collège Delteil de Limoux

De nombreux cas ont été déclarés au collège Delteil à Limoux, nécessitant la mise en place des cours en distanciel jusqu’au 13 octobre prochain. Pendant cette période, afin de rompre les chaînes de contamination, il est important que les enfants respectent les gestes barrière et limitent les relations à l’extérieur du domicile sans masque. En cas d’apparition de symptômes, comme un rhume, un mal de tête, de la fatigue, de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, les enfants et parents ont été invités à réaliser un test de dépistage au plus vite. Si le test est positif, un isolement de 10 jours supplémentaires à partir de la date du test est nécessaire.

Le retour au collège sera possible le 13 octobre pour les élèves et les adultes du collège ayant réalisés un test négatif dans les 48h précédant le retour, soit le 11 ou le 12 octobre. Les élèves et les adultes vaccinés doivent aussi réaliser ce test.

Des opérations de dépistage en lien avec les clubs sportifs et culturels

En lien avec la Communauté de communes du Limouxin, la Ville de Limoux, l’Education Nationale et la préfecture de l’Aude, l’Agence Régionale de Santé (ARS) poursuit ses opérations de dépistage destinées au grand public.

L’équipe de médiateurs de la lutte anti-covid portée par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme de l’Aude a proposé une nouvelle campagne de dépistage par tests antigéniques dès le 6 octobre à destination des clubs sportifs et culturels accueillant du public pour des entraînements sportifs, matchs et apprentissages musicaux. Lors de cette journée, des actions de sensibilisation aux gestes barrières ont été également proposées au public présent sur place.

Renforcement des contrôles du respect des gestes barrières et du port du masque

Des contrôles du pass sanitaire seront renforcés dans les lieux ou évènement accueillant du public. L’ensemble de ces mesures s’accompagne d’un nouvel appel à la vaccination pour toutes les personnes non vaccinées de la Haute et Moyenne vallée de l’Aude. Ces démarches peuvent être mises en œuvre rapidement avec un professionnel de santé libéral ou auprès du centre de vaccination de la Ville de Limoux, qui reste accessible à tous dans les locaux du Cinéma l’Elysée – 9 Allée des Marronniers à Limoux.

