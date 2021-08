Aude : le port du masque devient obligatoire dans plusieurs communes

Pour face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, le préfet de l’Aude rends le port du masque obligatoire à Carcassonne et dans plusieurs communes du département.

Au vu de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, la préfecture de l’Aude a pris un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire dans plusieurs communes du département à partir du samedi 7 août. L’obligation s’applique dans les communes de Carcassonne, Narbonne, Limoux, Castelnaudary et Lézignan-Corbières. Elle concerne également les communes du littoral, Fleury d’Aude, Gruissan, Leucate, NarbonnePlage, Port-la-Nouvelle et La Palme. En revanche, le port du masque n’est pas obligatoire sur les plages.

Comme le rappelle la préfecture, l’Aude est à ce jour le troisième département de l’Occitanie avec le taux d’incidence le plus élevé. Celui-ci est de 433 pour 100 000 habitants.

Le port du masque déjà obligatoire dans certaines zones

Le port du masque obligatoire dans plusieurs communes de l’Aude vient s’ajouter à d’autres mesures déjà mises en place pour contrer l’avancée de la Covid-19. Il avait déjà décidé d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique et dans les espaces publics.

Par ailleurs, le port du masque était déjà obligatoire dans le département de l’Aude, mais seulement dans les zones à forte densité de population et dans tous les lieux où la distanciation est rendue difficile. Comme dans les rues commerçantes lors de forte affluence, les abords des gares et des zones d’attente des transports en commun ou encore les abords des lieux de culte lors de l’entrée et de la sortie des offices.