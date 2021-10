Aude : manifestation des AESH, les accompagnants d’élèves en situation de handicap

À l’appel des principaux syndicats de la profession, les AESH, accompagnants d’élèves en situation de handicap, organisent une manifestation, à Carcassonne et Narbonne, dans l’Aude, ce mardi 19 octobre.

L’intersyndicale éducation de l’Aude (FSU, CGT, FO, Sud et Snalc) organise une journée de grève et de mobilisation le mardi 19 octobre. Deux manifestations sont prévues ce jour-là à Narbonne et Carcassonne, à partir de 10h30. Il s’agit d’un nouveau cri d’alarme des AESH, les accompagnants d’élèves en situation de handicap, qui demandent des revalorisations salariales, des contrats à temps complet, davantage d’embauches et un véritable statut de fonctionnaire.

Pour une pleine reconnaissance du métier

C’est la suite d’un combat qui dure depuis plusieurs mois. Les précédentes mobilisations des AESH leur ont permis d’obtenir une grille de rémunération ‘’à avancement automatique’’. Mais « les indices de cette nouvelle grille et le rythme d’avancement ne permettront pas de résorber la faiblesse des salaires des AESH », déplore l’intersyndicale. Quant aux premières pistes avancées par le ministère de l’Éducation pour faciliter l’accès à des emplois à temps complet, « elles ne sont toujours pas acceptables », estiment les syndicats. « Ce projet est contraire à l’exigence de pleine reconnaissance du métier d’AESH dans les écoles et établissements scolaires », concluent-ils.

Source : communiqué de presse