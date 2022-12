Hausse des prix de l’énergie : les mesures pour aider les entreprises de l’Aude

Le préfet de l’Aude Thierry Bonnier a réuni plusieurs acteurs du monde économique ce mercredi 7 décembre afin de dresser un état des lieux de la situation dans le département face à la hausse des prix de l’énergie et présenter les dispositifs mis en place pour aider les entreprises.

Une “cellule de veille économique” a été organisée ce mercredi 7 décembre à Carcassonne à l’initiative du préfet de l’Aude Thierry Bonnier afin de dresser, en collaboration avec les principaux acteurs de l’économie du département, un état des lieux de la situation du territoire dans un contexte de crise liée à la hausse des prix de l’énergie.

Les acteurs du monde économique de l’Aude appréhendent 2023

Cet état des lieux de la situation économique de l’Aude a été enrichi par des retours de terrain présentés par de nombreux acteurs tels que le Conseil régional ou encore l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH). Il en ressort que, « si les indicateurs d’activité et d’emploi de l’Aude restent bons, voire meilleurs qu’en 2021, les projections pour l’année 2023 dans de nombreux secteurs sont contrastées et le climat des affaires est préoccupé, tant par la situation de crise de l’énergie, que par des difficultés structurelles extérieures, telles que les tensions constatées en matière de recrutement », explique Thierry Bonnier.

Des dispositifs pour aider les entreprises de l’Aude face à la crise de l’énergie

À la suite de cette réunion, le directeur départemental des finances publiques David Pessarossi a détaillé les dispositifs déployés par le Gouvernement au bénéfice des entreprises, notamment pour les aider à amortir l’impact des hausses des prix de l’énergie. Le guichet “électricité et gaz” par exemple prend la forme d’un simulateur en ligne qui permet d’estimer les aides auxquelles les entreprises sont éligibles en fonction de ce que représentent leurs dépenses d’énergie par rapport à leur chiffre d’affaires. De même, le plafond du bouclier tarifaire qui concerne les TPE sera réhaussé de 4 à 15% dès 2023. Enfin, un “amortisseur électricité” va être déployé l’année prochaine en faveur des PME pour « réduire directement, sur leur facture, le coût de leur consommation, selon l’évolution des prix », annonce le préfet de l’Aude.

Par ailleurs, une documentation détaillée est disponible sur le site du ministère de l’Économie et des Finances pour présenter aux entreprises l’ensemble des dispositifs d’aides auxquels elles sont éligibles.