Aude. Un banquet autour du livre jusqu’au 13 août

Le Banquet du livre d’été est de retour pour une nouvelle édition à l’abbaye de Lagrasse dans l’Aude jusqu’au 13 août. “Toute lecture est un parcours” est le thème de cette année.

Place à la lecture. Le Banquet du livre d’été est de retour à l’abbaye de Lagrasse dans l’Aude après avoir été annulé l’an dernier en raison des contraintes liées au coronavirus. Cet événement organisé depuis plus de vingt ans est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier culturel local.

Le rendez-vous a d’ailleurs une saveur particulière cette année pour le collectif Marque-page qui est à l’organisation. En effet, l’abbaye de Lagrasse qui accueille le banquet deviendra un centre culturel à partir de l’année prochaine. Les rencontres se dérouleront donc dans une structure plus importante.

Cette nouvelle édition du Banquet du livre d’été a été lancée vendredi 6 août et se déroule jusqu’au 13 août. Le thème de cette année est “toute lecture est un parcours”. Car comme l’expliquent les organisateurs dans leur présentation de l’événement, “la lecture est expérience, traversée et parcours ; entre les textes, les voix, les corps”. Une cinquantaine d’animations sont prévues durant cette semaine pour échanger et débattre.

Banquet du livre d'été

Rendez-vous du 6 au 13 août à Lagrasse autour du thème Toute lecture est un parcours.

Parmi les invités : Christophe Cognet, Jeanne Favret-Saada, Alice Diop, Sylvain Prudhomme, Léonora Miano, Paulin Ismard ou encore Serge Pey.

Le programme complet du Banquet du livre d’été est à retrouver sur le site de la Maison du banquet et des générations. Entrée : 6 euros par journée