Aude. Annulation des Rencontres de Flamenca à Carcassonne

Les rencontres de Flamenca qui devaient se dérouler à la fin du mois d’août à Carcassonne sont annulées. L’événement remplaçait cette année la Feria de Carcassonne.

Tout est annulé. Les rencontres de Flamenca, initialement prévues du 26 au 28 août dans le centre-ville de Carcassonne, n’auront finalement pas lieu. L’annonce a été faite par la mairie de la ville jeudi 19 août. Elle justifie l’annulation de l’événement par l’évolution de la situation sanitaire.

Les rencontres de Flamenca sont un nouveau rendez-vous proposé par la municipalité à la place de la traditionnelle Feria de Carcassonne. Cette dernière attire des milliers de personnes plusieurs soirs de suite et avait été annulée à cause du contexte sanitaire actuel. “La déception est grande, mais nous savons que l’annulation d’une manifestation de cette ampleur est malheureusement nécessaire et inévitable dans le contexte actuel”, explique la ville dans un communiqué envoyé aux médias.

L’Aude a un taux d’incidence de 369. Cet indicateur correspond au nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Malgré un taux d’incidence en baisse, les chiffres de l’épidémie de la Covid-19 restent élevés dans le département de l’Aude.