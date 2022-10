Vacances de la Toussaint dans l’Aude : voici des idées de sorties

Chaque jour, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités et de sorties pour vos vacances de la Toussaint, comme ici, dans l’Aude, où vous pouvez fêter Halloween en compagnie de Dumbledore au cœur de la cité de Carcassonne, réaliser un escape game dans la crypte du château médiéval d’Arques, faire le plein de sensations fortes au château Chalabre ou participer aux ateliers créatifs du musée Narbo Via.

Harry Potter dans l’Aude pendant les vacances de la Toussaint

Halloween approche à grands pas. Pour vous plonger dans l’ambiance à quelques jours seulement de la grande fête, une journée d’animation est organisée au cœur de la cité de Carcassonne ce samedi 29 octobre. Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Dumbledore et d’autres personnages de la célèbre saga signée J.K Rowling déambuleront dans les rues du centre-ville pendant que vous pourrez, vous aussi, vous glisser dans la peau de sorciers en vous faisant maquiller dans les Halles Prospère Montagné. Attention à ne pas croiser Voldemort sur le chemin…

À Poudlard, chaque maison, que ce soit Gryffondord, Serpentard, Serdaigle ou Poufssouffle, possède son propre blason. Au Moyen Âge déjà, ces signes distinctifs colorés permettaient de reconnaître les soldats de son propre camp sur le champ de bataille. Ils sont le signe d’une appartenance à une armée, un royaume ou une famille. Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants sont invités à participer à des ateliers de création de leur propre blason. Ils imagineront, eux aussi, les futures armoiries de leur famille et les inscriront sur un bouclier de bois.

Infos pratiques : Journée d’animation Halloween, place Carnot, Carcassonne. Samedi 29 octobre de 11h à 17h. Ateliers “blason des sorciers”, 21 rue Cros Mayrevieille, Carcassonne.

Les 24, 26, 27, 31 octobre, les 2 et 4 novembre à 11h, puis le 29 octobre à 15h15. Tarif : 12 euros. Réservations en ligne.

Un escape game dans la crypte d’un château

Participez à un escape game terrifiant dans un château de l’Aude pendant les vacances de la Toussaint. Pour bien comprendre votre mission, il faut remonter le temps, jusqu’à l’hiver 1244. La violence est omniprésente et les ténèbres ont triomphé de la lumière, que les Cathares ont précieusement enfermée dans un coffre. Celui-ci a disparu lors de la prise de Montségur par les Croisés et se trouverait aujourd’hui caché dans la mystérieuse crypte du château médiéval d’Arques. Vous décidez alors de partir à sa recherche. Mais lorsque vous pénétrez dans les entrailles de l’édifice, la porte se referme brutalement derrière vous.

Une redoutable société secrète vient de vous faire prisonnier et a alerté ses hommes de main pour vous éliminer. Vous disposez alors d’une heure seulement pour retrouver le précieux trésor des Cathares et vous évader du château. Mais la quête ne se fera pas sans difficultés. Vous devrez redoubler d’efforts et de courage pour réunir les indices et déchiffrer l’ensemble des énigmes qui vous permettront de mener à bien votre mission.

Infos pratiques : Château d’Arques, D613, Arques. Escape game sur réservation au 06 72 73 81 20. Tarifs : entre 15 et 30 euros par personne selon le nombre de membres par équipe.

Des animations à Narbo Via pour vos vacances de la Toussaint dans l’Aude

Le musée Narbo Via, situé dans le chef-lieu de l’Aude, propose tout un programme d’animations à destination des petits, comme des plus grands, pour vous divertir pendant les vacances de la Toussaint. Ce vendredi 28 octobre par exemple, vous pouvez participer à un atelier de création de bandes dessinées au cœur des différentes collections du musée. Équipés d’un carnet de croquis, vous parcourrez l’exposition à la recherche d’inspiration pour imaginer, et dessiner sur quatre cases, les chimères qui hantaient la cité de Narbonne pendant l’Antiquité. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les différentes techniques du croquis d’art, vous pouvez également participer à un stage organisé durant la seconde semaine des vacances de la Toussaint à Narbo Via. L’ensemble de vos œuvres réalisées durant les trois jours d’initiation feront ensuite l’objet d’un photomontage au format carte postale que vous pourrez envoyer.

Pour profiter pleinement du plein air et de la douceur des températures automnales, vous pouvez aussi visiter le jardin des potiers à la découverte des plantes symboliques, des dieux romains et des saisons. La balade organisée par Narbo Via sera suivie d’un atelier durant lequel les participants fabriqueront une perle côtelée en argile de couleur et un pendentif en métal qui renfermera une des plantes symboliques que vous venez d’observer.

Infos pratiques : Narbo Via, 2 avenue André Mècle, Narbonne. Atelier BD, vendredi 28 octobre, de 14h30 à 16h30. Tarifs : de 5 à 8 euros.

Stage croquis, du mardi 1 au jeudi 3 novembre, de 14h à 17. Tarif : 45 euros. Réservation au 04 68 90 28 90.

Atelier plantes symboliques, jeudi 3 novembre de 14h30 à 16h30. Tarifs : de 5 à 8 euros. Réservation au 04 68 46 89 48.

Chasse au trésor et chute libre au château Chalabre

Avis aux amateurs de sensations fortes et à tous ceux qui ont besoin de se dépenser. Rendez-vous est donné au château Chalabre, à proximité de la frontière entre l’Ariège et l’Aude, pendant les vacances de la Toussaint. Dès votre arrivée, vous serez accueilli par un terrifiant majordome nommé Albert et par une gente dame sorcière qui vous tendront un mystérieux livret. Celui-ci référence l’ensemble des activités proposées dans ce château de plus de 2 500 mètres carrés, décoré spécialement pour Halloween pendant les vacances pour vous plonger dans une atmosphère à la fois magique et obscure.

Et autant dire que vous avez le choix : ateliers de calligraphie, d’enluminure, de construction d’arches romanes et gothiques, de créations de blasons… Mais aussi, des initiations au tir à l’arc, des entrainements dans la salle d’armes, des formations pour devenir maîtres bâtisseurs comme au Moyen Âge ou encore des chasses au trésor dans les différentes salles du château. À l’extérieur, dans le parc du domaine, les enfants peuvent s’élancer sur une tyrolienne pendant que leurs accompagnateurs visitent le jardin médiéval. Enfin, les plus téméraires peuvent s’élancer à travers “la trappe du courage”. Un gouffre de 14 mètres de haut creusé à travers les trois étages du donjon du château Chalabre, dans lequel il faudra oser sauter. Sensations garanties.

Infos pratiques : Château Chalabre, allée du Château, Chalabre. Du 22 octobre au 6 novembre, de 12h à 18h. Tarifs entrée : entre 8 et 10 euros. Tarifs trappe du courage : 14 euros.

Packs entrée + trappe : entre 17 et 19 euros. Réservation en ligne. Restauration possible sur place.