Vacances d’hiver dans l’Aude : une sélection d’idées de sorties

Une journée au carnaval de Limoux, des ateliers médiévaux pour les enfants à Carcassonne, des visites guidées dans le centre de Narbonne ou encore un stage pour apprendre à réaliser une bande dessinée : voici une nouvelle sélection de sorties à faire dans l’Aude pendant la dernière semaine des vacances d’hiver.

Les enfants peuvent se glisser dans la peau de preux chevaliers dans l’Aude pendant les vacances d’hiver. CC Tengyart

Dans la peau de chevaliers de l’Aude pendant les vacances d’hiver

L’office de tourisme de Carcassonne organise tout un tas de sorties pour les enfants pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver. Chacune de ces activités a un rapport avec le Moyen Âge. L’objectif est de faire découvrir aux plus petits les anciennes coutumes des habitants de la cité, et notamment des chevaliers. Ils peuvent par exemple apprendre, comme à l’époque, toutes les techniques de combat à l’épée et prouver leur bravoure face à de redoutables assaillants. En cas de victoire, ils seront bien évidemment adoubés.

S’ils souhaitent être reconnus comme de véritables paladins, les chevaliers en herbe doivent également créer leurs propres blasons. Ces derniers étaient utilisés au Moyen Âge sur les champs de bataille ou dans les tournois pour identifier facilement les adversaires. Les enfants apprendront donc les significations des symboles qui composaient autrefois le langage héraldique et réaliseront ensuite leurs armoiries personnalisées sur un bouclier de bois. Ils auront également l’occasion de créer des bourses de jeux, identiques à celles que les chevaliers emportaient dans les conquêtes pour se divertir lors des moments de détente. Enfin ils pourront travailler le cuir afin de fabriquer des bracelets qui étaient à la mode au Moyen Âge.

Infos pratiques : Office de tourisme, impasse Agnès de Montpellier, Carcassonne. Du lundi 27 février au vendredi 3 mars. Tarifs : de 6 à 12 euros. Programme complet et réservation en ligne.

Un week-end en famille dans un grand carnaval de l’Aude

Ne manquez pas de participer au carnaval de Limoux. CC annca

À voir absolument si vous êtes en vacances dans l’Aude pendant l’hiver : le carnaval de Limoux, autrement appelé le “carnaval le plus long du monde” par ses habitants, car les festivités durent plus de deux mois et demi. Partez à la rencontre des “Pierrots”, qui défilent au rythme des musiques traditionnelles chaque week-end. Ces derniers sont reconnaissables à leurs masques d’un blanc immaculé, qui contrastent fortement avec leurs tenues scintillantes et colorées. Avec un peu de chance, ils vous glisseront quelques mots à l’oreille. La tradition de ces plaisanteries chuchotées s’appelle la “chine” dans la ville. À l’arrière du cortège, vous apercevrez également les “goudils”. Plus déjantés encore que leurs camarades de carnaval, ils vous inviteront certainement à danser.

À la nuit tombée, le spectacle recommence. Mais dans une ambiance plus apaisée, cette fois-ci. Sous le ciel étoilé, Pierrots et Goudils défilent sous les arcades à la lueur des “entorches”, des torches fabriquées à base de résine et de copeaux de paille qui offrent une chaleureuse lumière. Les pas ralentiront, les danses aussi, pour que vous puissiez profiter pleinement en famille ou entre amis de ce moment plus intimiste. Enfin, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les coulisses de l’évènement, vous pouvez aller voir les collections de l’institut des arts et du masque de Limoux. Vous observerez ici des centaines de masques en tous genres, et découvrirez même leurs secrets de fabrication.

Infos pratiques : Carnaval, centre-ville de Limoux. Jusqu’au 26 mars prochain. Programme complet. Gratuit.

Réaliser une bande dessinée pendant les vacances d’hiver

Un atelier de création de bandes dessinées dans l’Aude pendant les vacances d’hiver © Narbo Via

Le musée Narbo Via, dans le chef-lieu de l’Aude, invite les enfants à participer à un stage pour apprendre à créer une bande dessinée pendant la dernière semaine des vacances d’hiver. Pendant trois jours, au côté de l’auteur Jean-Luc Garrera, les plus petits découvriront les différentes étapes de création d’une BD. La première consiste à inventer un personnage rigolo, imaginer les caractéristiques de sa personnalité. Les enfants devront ensuite définir un scénario qui sera le fil conducteur du récit. Puis, dans un deuxième temps, ils dessineront cette histoire en faisant évoluer ce personnage à travers les cases de lecture de la bande dessinée. Enfin, la dernière étape s’intitule “la mise au net”. Ici, les enfants intégreront les bulles de dialogues et peaufineront leurs ouvrages.

Tant que vous êtes sur place, vous pouvez également participer à l’une des deux visites guidées organisées pour les familles ce samedi 4 mars. Comme par exemple l’exploration des “coulisses” du musée Narbo Via à 11h. Autrement dit de ses réserves qui renferment des milliers d’œuvres qui ne sont pas visibles par le grand public car elles font l’objet de restauration. Vous en apprendrez aussi davantage sur les méthodes de conservation : chambre froide, salle de quarantaine… Dans l’après-midi, dès 16h30, il y aura également le “rallye métier” durant lequel votre objectif sera, accompagné des enfants, de trouver les métiers de la Rome antique qui se cachent dans les œuvres.

Infos pratiques : Narbo Via, 2 avenue André Mècle, Narbonne. Stage BD du 1 au 3 mars, de 14h30 à 17h. Tarif : 45 euros. Tarifs visite : 2 euros en plus du billet d’entrée. Réservation en ligne.

Une autre initiation à l’art héraldique à Narbonne

Une initiation à l’art héraldique au palais des Archevêques de Narbonne. Didier Descouens CC BY-SA 4.0.

Le service animation du patrimoine et des musées de la Ville de Narbonne propose aux enfants de participer à une initiation à l’art héraldique aux côtés des membres de l’association Grottes et Archéologie pendant les vacances d’hiver. Pendant cet atelier, les participants composeront leurs propres blasons en fonction de leurs personnalités, de leurs goûts et des symboles qui représentent le mieux leurs familles. Ils pourront également prendre exemple sur les nombreuses armoiries qui se cachent à l’intérieur du palais des Archevêques.

Si vous êtes à Narbonne pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver, vous pouvez également participer à la balade organisée pour découvrir les spécificités architecturales du centre historique de la ville. Le parcours n’est pas fixe. Il peut être modifié au gré des envies des visiteurs. Le départ sera donné au pied du palais des Archevêques, où vous contemplerez son impressionnante façade à l’allure de forteresse médiévale, apposée au donjon Gilles Aycellin. D’ailleurs, si vous souhaitez visiter cet édifice, devenu aujourd’hui l’Hôtel de Ville, c’est possible. Une visite est organisée en fin de semaine entre ses murs. Un guide vous contera son histoire, depuis les premières étapes de sa construction.

Infos pratiques : Palais des Archevêques, 13-16 place de l’Hôtel de Ville, Narbonne. Atelier blason le mercredi 1er mars à 14h30. Tarif : 4,20 euros. Réservation au 04 68 90 30 66.

Visites le jeudi 2 et vendredi 3 mars à 14h30. Tarifs : de 6,50 à 4,20 euros. Réservation au 04 68 90 30 66.