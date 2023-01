Neige : pas de transports en commun ni scolaires dans l’Aude

À cause de la neige, les transports en commun et les transports scolaires sont interdits de circulation dans l’Aude ce vendredi 20 janvier jusqu’à midi.

Les transports scolaires et en commun ne peuvent pas circuler dans l’Aude à cause de la neige CC Michal Jarmoluk

Pas de transports scolaires ni de transports en commun dans l’Aude depuis hier soir. Le préfet a effectivement décidé d’interdire leur circulation sur le réseau routier du département et également celle des poids-lourds jusqu’à midi ce vendredi 20 janvier. En cause : la météo.

Pour rappel, l’Aude et six autres départements d’Occitanie avaient été placés en vigilance orange pour neige et verglas ce jeudi 19 janvier dès 18h. Il était prévu jusqu’à 5 cm de neige sur l’A9, 10 cm sur l’A61 et 20 cm sur les reliefs. Le préfet a donc pris certaines mesures.

Les transports en commun de certaines villes non concernés

« Compte-tenu des précipitations neigeuses attendues sur les axes routiers et des risques encourus en termes de sécurité routière, le préfet de l’Aude décide l’interdiction de circulation des poids-lourds, des transports scolaires et des transports en commun », indique-t-il.

Ces véhicules ne peuvent plus rouler sur les routes du département depuis hier 20h jusqu’à aujourd’hui 12h. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas tous les transports en commun. Ceux des réseaux urbains de Carcassonne et de Narbonne peuvent en effet toujours circuler.

Quelques chutes de neige dans le département de l’Aude

Comme l’avait prévu Météo France, le département de l’Aude a connu quelques chutes de neige ce jeudi. Il est d’ailleurs tombé jusqu’à 10 cm sur les plaines de l’arrière-pays. La Ville de Carcassonne avait même revêtu un joli manteau blanc cette nuit.

Désormais, le département n’est plus qu’en vigilance jaune pour neige et verglas. Quelques flocons devraient encore tomber dans l’Aude ce vendredi matin, notamment à Limoux et Belpech. Mais ils seront mêlés à de la pluie.