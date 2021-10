Un million d’euros pour un rond-point au Nord-Ouest de Narbonne

La mairie de Narbonne investit 1 100 000 euros pour la réalisation d’un rond-point sur le chemin des Vallons, au Nord-Ouest de la ville. Les travaux ont débuté et s’achèveront en 2022.

De nouveaux lotissements voient le jour à l’Ouest de Narbonne. La ville de Narbonne a donc décidé d’investir 1 100 000 euros dans la création d’un rond-point sur le chemin des Vallons pour « garantir une urbanisation maîtrisée et adaptée aux besoins de la population ». « Il permet non seulement de sécuriser l’accès aux habitations depuis la route départementale 607 mais aussi de proposer un aménagement plus qualitatif en entrée de ville », poursuit la Ville. Les travaux ont déjà débuté et s’achèveront au mois d’avril 2022.

Déviation mise en place

Durant toute la période de travaux, jusqu’au mois de mars 2022, le chemin des Vallons ne sera donc plus accessible depuis la route de Marcorignan. Les riverains seront donc obligés d’accéder à leurs domiciles par la rue du Bigaradier. Néanmoins, le double sens de circulation sur la route de Marcorignan sera maintenu. « Toutes les mesures nécessaires seront prises pour réduire au maximum la gêne occasionnée durant le chantier », garantit la mairie de Narbonne.