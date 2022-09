A Fanjeaux, la basilique du monastère de Prouilhe soutenue par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern

Comme chaque année, la Fondation du Patrimoine soutient financièrement la rénovation de sites en péril. Sélectionnée parmi 760 projets de réhabilitation, la basilique du monastère Sainte-Marie de Prouilhe, située dans la commune de Fanjeaux, dans l’Aude, va bénéficier des fonds de la Mission Patrimoine, menée par Stéphane Bern. Une aide qui permettra notamment de restaurer la toiture endommagée.

La basilique du monastère de Prouilhe parmi les lauréats de la Mission Patrimoine CC-BY-SA-4.0 Jcb-caz-11 – Wikimedia

Alimentée notamment par les recettes du Loto du Patrimoine, la Mission Patrimoine vise à soutenir financièrement des projets de rénovation de sites historiques à travers toute la France. Parmi 760 monuments, 13 ont été sélectionnés en Occitanie, soit un par département. Dans l’Aude, c’est la basilique du monastère Sainte-Marie de Prouilhe, située dans la commune de Fanjeaux, qui a été choisie par la Mission Patrimoine. Les fonds alloués vont permettre de restaurer la toiture, endommagée par le temps et les intempéries.

Ampleur des travaux

En effet, de nombreuses tuiles se sont décrochées et sont tombées du toit dans la grande nef. L’accès à cette dernière a été condamné et le plafond a été sécurisé grâce à la pose d’un filet sous la charpente. Des dégâts causés par l’usure du temps bien sûr, mais aussi par un aménagement du site qui devra être modernisé. Par exemple, l’absence de sas devant les portes d’entrée de la basilique semble accentuer l’altération de la toiture. Lors d’épisode de grand vent, les bourrasques pénètrent par les interstices des accès principaux, s’engouffrent dans le monument sacré et décollent les tuiles.

Outre le danger provoqué par la chute des tuiles, leur soulèvement entraine un manque d’étanchéité de l’édifice. Ainsi, des infiltrations d’eau détériorent « les murs intérieurs, les planchers, les stucs, les voûtes et les charpentes qui menacent de s’effondrer », décrit la Mission Patrimoine. De précédents travaux, effectués en 2008, avaient notamment fait apparaître de graves dégâts dans les murs de calcaire.

Enfin, la basilique amenée à recevoir du public, doit être mise aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité. Au total, le montant des travaux s’élève à 240 000 euros.

La rénovation de la basilique essentielle au développement du monastère et de Fanjeaux

La basilique, érigée en 1885, est une composante essentielle du monastère Sainte-Marie de Prouilhe, fondé en 1206 par Saint Dominique. Les 14 sœurs qui y résident tentent de revaloriser leur havre de paix pour en faire le berceau de l’Ordre dominicain en Occitanie. Elles y accueillent des membres internationaux de leur ordre, mais aussi des fidèles en retraite. Des formations à la théologie dominicaine à des stages plus laïques comme l’herboristerie ou le théâtre, plusieurs évènements rythment l’année du monastère. Un projet de réouverture de l’hôtellerie pouvant accueillir les pèlerins est également en cours. C’est ainsi l’ensemble du site qui fait peau neuve.

« Par sa proximité avec le village et par son histoire, le monastère reste un lieu de partage et de vie qui fait rayonner Fanjeaux aux quatre coins de la planète avec des visiteurs et des pèlerins qui viennent du monde entier. Ce projet de restauration de la basilique de Prouilhe est vital, il s’agit de réparer un patrimoine de pierre et de sauvegarder un patrimoine de vie émanant du XIIe siècle ! » explique Aurélien Passemar, le maire de Fanjeaux.