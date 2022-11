Aude. Quarante-cinq communes sous surveillances après un cas de grippe aviaire

La préfecture de l’Aude met en place une zone de surveillance et de restrictions après la découverte d’un cas de grippe aviaire.

Il y avait une suspicion de grippe aviaire dans l’Aude. Le doute est désormais levé. « Un cas d’influenza aviaire hautement pathogène vient d’être confirmé sur un cadavre d’oiseau trouvé mort au sein d’un parc animalier situé sur la commune de Sigean », annonce la préfecture de l’Aude dans un communiqué dévoilé jeudi 10 novembre.

« En lien avec le gestionnaire de l’établissement et les élus, des mesures ont été prises dès ce week-end alors que ce cas n’était que suspecté, afin, sans attendre les résultats d’analyse définitifs, de maîtriser le risque au niveau de ce parc. Ce cas étant désormais confirmé, l’enquête épidémiologique fait apparaître une probable contamination de l’oiseau mort par la faune sauvage », selon les services de l’État.

Des mesures contre la grippe aviaire dans l’Aude

La préfecture met donc en place plusieurs mesures. Elle annonce « une zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 km autour du lieu de détection a été définie par arrêté préfectoral ce mercredi 09 novembre 2022. Cette zone de contrôle temporaire comprend les 45 communes suivantes dans l’Aude ». Quatre communes des Pyrénées-Orientales sont également concernées par ces mesures.

Parmi les mesures, il y a le recensement des détenteurs d’oiseaux de particuliers et de professionnels. « L’application stricte des mesures de biosécurité et la mise à l’abri de tous les oiseaux, qu’ils soient détenus par des particuliers ou des professionnels, dans des bâtiments fermés ou sous des filets. Les points d’abreuvement et d’alimentation doivent être protégés vis-à-vis de la faune sauvage, afin d’éviter tout contact entre l’avifaune sauvage et les oiseaux domestiques », indique aussi la préfecture.

Elle annonce par ailleurs « la mise en place d’une surveillance renforcée dans les exploitations commerciales de plus de 250 palmipèdes, avec des dépistages hebdomadaires sur les oiseaux trouvés morts ainsi que sur l’environnement ».