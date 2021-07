Alain Péréa, député de l’Aude : « Vaccination, je choisis la liberté de tous contre l’individualisme de certains »

Le député de l’Aude Alain Péréa explique les raisons pour lesquelles il votera en faveur du projet de loi sur les nouvelles mesures anti Covid-19 et la campagne de vaccination. Tribune.

« Ce matin, comme tous les matins, j’ai relevé mes mails… et alors, j’ai pu lire ceci ” Péréa, je suis armé jusqu’au cou. Faites bien attention à ce vous allez voter concernant le pass sanitaire, vous n’avez pas intérêt à vous tromper de bouton, et je suis sérieux. Ceux qui voteront pour le pass sanitaire s’exposeront aux conséquences les plus brutales de leurs actes.”…

Comme si les mots n’avaient plus de sens

Ni plus ni moins qu’une menace de mort… Encore… Une autre qui fait suite aux appels anonymes tout aussi menaçants reçus par mes collaborateurs cette semaine… Le week-end dernier, un quarteron autoproclamé “défenseur de la démocratie” est même venu, ici, à Narbonne, tenter de perturber la cérémonie du 14 Juillet où nous ravivions la flamme du soldat inconnu, mort pour une certaine idée de la France et de la liberté… Devant le symbole du sacrifice pour la Nation, ils convoquaient, toute honte bue (mais en ont-ils conscience) la Shoah et la dictature… comme si les mots n’avaient plus de sens…

Drôle d’époque…

Les faits sont têtus : la vaccination est notre meilleure arme contre la crise sanitaire

Pour ma part, je ne suis ni médecin, ni scientifique, ni épidémiologiste… Mais, avec ma raison et mon sens critique, j’essaie comme chacun de vous de me faire un avis. Pour cela, pardonnez-moi de faire plus confiance à l’OMS, au Haut Conseil de la Vaccination ou au Conseil de Défense qu’à Francis Lallane, Jean Marie Bigard et Mickael Vendetta… Mes héros ont des blouses blanches, pas des nez de clowns…

Oui, toutes les études le montrent, la vaccination diminue drastiquement le risque de développer une forme grave de Covid. Les chiffres de la mortalité en Angleterre et en Israël, touchés avant nous par le variant Delta, le prouvent.

Oui, toutes les études scientifiques montrent qu’en diminuant la charge virale active, la vaccination, à défaut d’empêcher systématiquement l’infection, permet de limiter la contagiosité d’une personne infectée des deux tiers.

Oui, face à la persistance du coronavirus, la couverture vaccinale est notre meilleure arme pour ne pas revivre l’hiver 2020… Ceci sont des faits… Bruts, étayés, établis, prouvés… Bien sûr et cela est sain, le débat scientifique existe, tant sur le Covid que sur les différentes méthodes de vaccinations. Comment pourrait-il en être autrement ? Pour autant, les faits sont là, accessibles, connus, transparents…

Ce sont de simples posts Facebook où la mauvaise foi, parfois uniquement guidée par une opposition politique et souvent par le secret désir d’une popularité éphémère de “rebelle de salon”, qui servent de sources à des affirmations sans preuve…

Le principe fondamental de la liberté individuelle n’a rien à voir avec l’égoïsme et l’individualisme…

Alors, à court d’arguments scientifiques, certains brandissent l’étendard de leur liberté individuelle… Elle existe et doit être respectée mais le principe fondamental de la liberté individuelle n’a rien à voir avec l’égoïsme et l’individualisme…

Car si la vaccination de chacun reste un choix individuel, ce choix engage également ses proches que l’on protège et plus généralement, notre collectivité dans son ensemble. Ce choix ou ce non-choix de l’individu a un impact sur toutes et tous. Il est ainsi normal que des conséquences et même des limites soient opposables collectivement à ce choix individuel. Cela s’appelle l’intérêt général…

D’ailleurs, de quel droit la liberté revendiquée d’une minorité à faire comme si rien de cette crise n’existait devrait-elle prévaloir sur la liberté de la majorité de tout faire pour ne pas revivre un confinement généralisé et ses conséquences sur l’économie, l’emploi, le social et la santé ?

De quel droit la liberté des antivaccins et des sceptiques devrait-elle aboutir à amplifier, pour tous, cette vague “Delta” et ses effets ?

De quel droit leur choix individuel devrait-elle imposer à tous un engorgement des services hospitaliers ? Seront-ils là, avec le personnel soignant, pour expliquer aux parents ou aux enfants d’un accidenté de la route qu’on n’a pu sauver car leur liberté individuelle avait conduit à la saturation du service de réanimation ? Seront-ils là quand leur choix ayant conduit à une plus forte propagation du virus, un de nos proches, malgré un vaccin fiable qu’à 94%, sera contaminé et hospitalité en état critique ?

Alors, oui, pour ma part, sous réserve de l’examen du texte dans les semaines à venir, je voterai les mesures nécessaires à l’accélération de la couverture vaccinale car je choisis la liberté de tous contre l’individualisme de certains. Les mesures devront être adaptées et accompagnées mais elles sont nécessaires et d’intérêt général. Je voterai pour ce difficile équilibre entre la liberté de chacun et la protection de tous. »

Alain Péréa est député de l’Aude et vice-président du Parlement Méditerranéen

Source : communiqué de presse