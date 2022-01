Covid-19 : L’ARS Occitanie rappelle les nouvelles consignes d’isolement

L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie rappelle les nouvelles consignes d’isolement en cas de contact avec la Covid-19. Elles ont été modifiées suite aux annonces d’Olivier Véran ce dimanche et sont effectives depuis ce lundi 3 janvier.

« Afin de tenir compte de l’évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron en France et d’assurer la maîtrise des contaminations tout en maintenant la vie socio-économique, les durées d’isolement ont évolué à compter du 3 janvier 2022 », explique l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie. Ainsi, l’autorité de santé rappelle les nouvelles consignes annoncées par le ministre de la Santé Olivier Véran dans une interview accordée au Journal du dimanche.

Pour les personnes vaccinées : sept jours d’isolement

Depuis lundi donc, les personnes ayant un schéma vaccinal complet (trois doses de vaccin) qui se révèlent positives à la Covid-19 doivent s’isoler pendant sept jours, quel que soit le variant détecté. Toutefois, cet isolement peut être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif, et si aucun signe clinique d’infection n’apparaît depuis plus de 48 heures.

Si les personnes vaccinées sont cas contact d’une autre personne contaminée par la Covid-19, il n’est plus nécessaire de s’isoler. Un test antigénique ou PCR doit tout de même être réalisé immédiatement. Un second deux jours plus tard, puis un troisième quatre jours plus tard.

Schéma vaccinal incomplet : dix jours d’isolement

L’Agence Régionale de Santé d’Occitanie rappelle également que les personnes qui ne bénéficient pas d’un schéma vaccinal complet (zéro, une ou deux doses) doivent s’isoler pendant dix jours si elles sont positives à la Covid-19. Cet isolement peut toutefois s’arrêter au bout de sept jours si un test antigénique ou un test PCR se révèle négatif et si aucun symptôme n’est apparu durant les dernières 48 heures.

En cas de contact avec une personne malade, les personnes ayant un schéma vaccinal incomplet doivent s’isoler au minimum durant sept jours et se faire tester à l’issue de cet isolement.

Et pour les enfants de moins de 12 ans ?

Pour les enfants de moins de 12 ans, les consignes d’isolement sont encore différentes. Elles ne dépendent pas de la vaccination. Si un enfant est testé positif à la Covid-19, il doit s’isoler sept jours. Cet isolement peut s’interrompre au bout de cinq jours (comme les personnes entièrement vaccinées) si un test PCR ou antigénique est négatif et si aucun signe de la maladie n’est apparu durant les dernières 48 heures.

Si l’enfant est cas contact, un test antigénique ou un test PCR doit immédiatement être réalisé. Deux autres doivent être faits deux jours, puis quatre jours plus tard. Tant que l’ensemble de ces tests est négatif, l’enfant peut aller à l’école. Les parents doivent également fournir une attestation sur l’honneur pour attester que ces contrôles ont bien été effectués.

Récapitulatif de ces nouvelles consignes d’isolement

Afin de faciliter la compréhension de ces nouvelles consignes d’isolement, l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie met à disposition un schéma.