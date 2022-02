Tremblement de terre de magnitude 4.5 en Ariège cette nuit

Un tremblement de terre, dont l’épicentre se trouvait en Andorre, a été ressenti en Ariège dans la nuit de lundi à mardi. Un séisme de magnitude 4.5, localisé à 50 kilomètres de Saint-Girons et de Foix.

2h03. C’est l’heure à laquelle les sismographes du Laboratoire de Détection et de Géophysique se sont agités. En effet, un séisme a eu lieu dans la nuit de ce lundi 31 janvier au mardi 1er février. Un tremblement de terre, dont l’épicentre se trouvait en Andorre, à 50 kilomètres de Saint-Girons et de Foix, en Ariège. D’après les outils de mesure, l’intensité de ce phénomène a atteint les 4.5 sur l’échelle de Richter, ne causant que des secousses d’objets à l’intérieur des maisons.

Carte de la secousse : #Séisme 7km Ouest d’Andorre (le 01/02/2022 à 03h03 locale, M=4.5) selon CEA-DASE. Apportez votre témoignage sur ce séisme : https://t.co/qNoyKwYCNO pic.twitter.com/pAV65uuZJ1 — FranceSeisme (@FranceSeisme) February 1, 2022

Ainsi, d’après des témoignages recueillis par le Bureau Central Sismologique Français, la secousse a été ressentie en Ariège où plusieurs personnes ont entendu “un grondement faible et lointain”. Un bruit suffisant pour éveiller l’inquiétude. Plus encore, chez les habitants résidant au plus près de la frontière andorrane. Beaucoup ont d’ailleurs été réveillés par les faibles mouvements du sol ou le son étouffé du séisme.

Un phénomène auquel les Ariégeois sont habitués

Des répliques, de plus faible intensité, ont ensuite été enregistrées dans différentes villes se situant au pied des Pyrénées:

Mais ce tremblement de terre ne fait que s’inscrire dans une longue liste de séismes qui ont pour habitude de secouer régulièrement les Pyrénées. En effet, plus de 500 y sont enregistrés chaque année. Le dernier en date en Ariège ayant eu lieu il y a trois mois. Mais ils ne dépassent généralement pas le niveau 3 sur l’échelle de Richter. Ceux atteignant la magnitude 4, comme celui qui a eu lieu cette nuit, sont plus rares et surviennent en moyenne une fois par an.