Randonnée. Voici 3 lacs d’altitude à voir absolument en Ariège

L’agence du tourisme d’Ariège Pyrénées a fait une sélection de ses trois plus beaux lacs d’altitude à voir à l’occasion d’une randonnée.

L’agence du tourisme d’Ariège Pyrénées a fait une sélection de ses trois plus beaux lacs d’altitude à voir à l’occasion d’une randonnée. En photo : l’étang du Garbet en Ariège. Crédit photo : Wikimedia commons – CC- BY-2.0 Philippe Garcelon

Avec l’arrivée de l’été, les amoureux de la nature vont multiplier les randonnées. Pour les aider, l’Agence de développement touristique d’Ariège Pyrénées a dévoilé une sélection de ses trois plus beaux lacs d’altitude.

« De nombreux sentiers de randonnée balisés “Grande randonnée” ou “Petite randonnée” emmènent les amoureux de nature et de grands espaces vers nos plus beaux lacs : étangs de bassiès, étang long, étang d’en Beys, étang bleu, étang d’ayès… », écrit l’agence. « Ces lacs sont lovés dans des écrins de nature. Ces randonnées, accessibles dès le printemps et jusqu’à l’arrivée des premières neiges, sont l’occasion de se déconnecter du quotidien, de se dépasser et d’accéder à des lieux hors normes. »

Trois lacs à voir absolument en randonnée en Ariège

Les étangs de Rabassoles en Ariège. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY SA ThomasClavier

Les étangs de Rabassoles « Au départ du col de Pailhères, cette randonnée est l’occasion de monter au sommet du Pic du Tarbésou et d’avoir une vue à 360° sur les Pyrénées et les plaines carcassonnaises et toulousaines au loin », annonce l’agence. Cette randonnée au cœur du “Québec ariégeois” à une distance huit kilomètres pour lesquels il faut compter 3h30.

L’étang du Garbet (en photo en début d’article) « Au-dessus d’Aulus-les-bains, la randonnée vers l’étang du Garbet, est récompensée par un environnement dépaysant et une vue sur la vallée époustouflante ! », selon Tourisme Ariège Pyrénées. Très prisé des pécheurs, l’étang du Garbet est le plus grand lac naturel de la vallée d’Aulus les Bains. C’est par un sentier d’abord facile puis plus “cassant”. Il a une longueur de sept kilomètres.

Les étangs de la Gardelle en Ariège. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY SA Fpasian