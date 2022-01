Ariège. Attention, les horaires du centre de vaccination du Chiva changent

Le centre de vaccination du Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège applique des nouveaux horaires à partir de ce lundi 31 janvier.

Le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, le Chiva, applique des nouveaux horaires à son centre de vaccination contre la Covid-19 à compter de ce lundi 31 janvier. Ce dernier est désormais ouvert de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Des plages de rendez-vous adultes et pédiatriques sont déjà disponibles en ligne sur la plateforme Doctolib, sur le site sante.fr et par téléphone au 0 800 009 110 (appel gratuit, de 6 heures à 22 heures).

Il est aussi possible de se présenter directement au centre de vaccination sans rendez-vous durant les horaires d’ouverture, aussi bien pour les adultes que pour les enfants de 12 ans et plus. Les vaccinations se font alors en fonction des doses disponibles à ce moment.

Par ailleurs, les plages horaires du mercredi entre 14 heures et 16 heures, et du dimanche, toute la journée, sont spécialement dédiées aux enfants âgés entre 5 et 11 ans. En revanche, ces horaires ne sont disponibles que sur rendez-vous.

Pour rappel, le taux d’incidence de la Covid-19 atteint 3 845 cas pour 100 000 habitants en Ariège. Il y avait en moyenne 863 cas de coronavirus par jours, entre le 21 et le 27 janvier. 28,6 % des tests réalisé dans le département sont ainsi positifs. Dans son dernier bulletin d’informations sur la Covid-19 publié vendredi 28 janvier, l’ARS écrivait d’ailleurs que “l’impact épidémique ne faiblit pas en Occitanie. Les indicateurs sanitaires progressent encore en ce qui concerne le taux de positivité et le nombre de nouveaux cas. L’activité hospitalière liée aux cas Covid les plus graves reste très élevée, notamment en ce qui concerne les hospitalisations conventionnelles dans les services de médecine”.

Informations pratiques : centre de vaccination des vallées de l’Ariège, Chemin de Barrau 09000 Saint-Jean-de-Verges.