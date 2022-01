La ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher se rend en Ariège vendredi

La ministre chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher se déplace en Ariège ce vendredi 14 janvier pour visiter un des sites des Ateliers de la Haute-Garonne (AHG) situé à Varilhes, fabricant des masques contre la Covid-19.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, chargée de l’Industrie, se rendra en Ariège ce vendredi 14 janvier pour visiter un des sites des Ateliers de la Haute-Garonne (AHG), installé sur la commune de Varilhes. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de vis et de rivets pour l’industrie aéronautique.

AHG produit aussi des masques contre la Covid-19

Mais depuis mars 2020, suite à l’arrivée de la Covid-19 en France, AHG a décidé de se diversifier en se lançant dans la fabrication de masques chirurgicaux et FFP2. L’année dernière, la société a bénéficié d’aides de l’État pour augmenter ses capacités de production, ainsi que pour développer une ligne de fabrication de “meltblown”, une des matières premières utilisées dans la composition des masques. « Ce projet permettra, à terme, la création d’une centaine d’emplois », explique le ministère chargée de l’Industrie.

Déjeuner à Toulouse

La ministre chargée de l’Industrie déjeunera ensuite avec Maguelone Pontier, directrice générale du Grand Marché MIN de Toulouse Occitanie. Ce dernier est le deuxième plus grand “marché de gros” de France, juste derrière celui de Rungis à Paris. Il a pour objectif de regrouper sur un même lieu des grossistes, des producteurs et des prestataires de services en faveur d’acheteurs issus des secteurs agroalimentaires et horticoles.

Il regroupe près d’un millier d’emplois directs pour un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros par an. Agnès Pannier-Runacher et la directrice du Grand Marché échangeront sur « l’insertion des femmes et l’entrepreneuriat au féminin », termine le ministère.