Manifestation contre la réforme des retraites : des perturbations prévues à Foix

Une manifestation est organisée à Foix ce mardi 31 janvier dans le cadre de la deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Des perturbations sont à prévoir, notamment au niveau du stationnement dans le centre-ville. Les détails.

Des perturbations à prévoir à Foix pendant la manifestation contre la réforme des retraites ce mardi 31 janvier © Héloïse Thépaut

Une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle aura lieu à Foix, ce mardi 31 janvier en opposition à la réforme des retraites portée par le gouvernement, qui prévoit notamment le report de l’âge de départ à 64 ans. Pour rappel, une première manifestation organisée par les syndicats CGT, FO, CFDT, CFE-CGC, Unsa, Solidaires, CFTC et FSU le jeudi 19 janvier dernier a réuni plus d’un million de manifestants sur l’ensemble du territoire national. La mobilisation pour cette deuxième journée de grève promet donc d’être massive. Des perturbations sont à prévoir dans le chef-lieu de l’Ariège.

Stationnement interdit dans le centre de Foix

Ainsi, le maire de Foix Nobert Meler a pris, par la publication d’un arrêté, la décision d’interdire le stationnement des véhicules sur le plateau de Villote, dans le centre de la ville, à proximité de la Mutualité sociale agricole (MSA). Ceci, durant toute la journée de mobilisation, de 8h du matin à 18h le même jour. « Les véhicules en infraction seront verbalisés », prévient l’édile, et ceux considérés comme gênants « pourront être enlevés et mis en fourrière ». Les services techniques de la mairie se chargeront de mettre en place une signalisation et des barrières sur les emplacements concernés par l’interdiction afin d’éviter que les usagers puissent s’y garer, et donc risquer une contravention.

Le tracé de la manifestation du 31 janvier à Foix

Dans le même temps, Norbert Meler dévoile le tracé de la manifestation organisée à Foix ce mardi 31 janvier contre la réforme des retraites. Le rassemblement est prévu sur le parking du Haut des allées de Villote dès 14h. Puis, le cortège prendra la direction des axes suivants : avenue de Lérida, rue de Lespinet, place de l’Arget, rue de la Préfecture, place Saint-Volusien, rue des Marchands, rue Bayle, cours Gabriel Fauré, Pont Neuf, allées de Villote. La boucle se terminera à l’endroit où elle a commencé, sur le parking du Haut des allées de Villote.