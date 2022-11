Déserts médicaux : une murder party pour “séduire les internes” en Ariège

Dans le but de lutter contre les déserts médicaux, le Département de l’Ariège convie les internes en médecine à une murder party au château de Foix. C’est la quatrième fois qu’un tel événement est organisé.

Le département de l’Ariège est en proie à la désertification médicale CC Edwintp

C’est un moyen pour le moins original de lutter contre les déserts médicaux. L’Agence Ariège Attractivité organise, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ariège et le Service d’exploitation des sites touristiques d’Ariège (SESTA), une soirée dédiée aux internes en médecine ce mardi 15 novembre au château de Foix. L’objectif : « séduire » ces étudiants.

« En stage pendant six mois dans notre département, la majorité d’entre eux n’est pas ariégeoise », souligne le Département. Il souhaite ainsi les convaincre de rester sur le territoire. L’Ariège est effectivement en proie à la désertification médicale. « Cette soirée vise à leur faire découvrir le cadre de vie qu’offre notre territoire, et les opportunités d’implantation et d’accompagnement dont ils pourraient bénéficier », détaille la collectivité.

Le Département de l’Ariège a prévu une murder party pour ces internes

Au programme de cette soirée : une cérémonie d’accueil institutionnel suivie d’un repas et d’une murder party. Lors de celle-ci, les internes en médecine devront résoudre le terrible drame qui s’est déroulé au château de Foix. Plongés au temps du Moyen ge, ils auront pour mission de découvrir ce qu’il s’est passé, qui est le coupable et quel était son mobile. Les étudiants, au cours de leur enquête, partiront à la rencontre de personnages d’époque et de leur vie quotidienne. Une manière originale de leur faire découvrir la forteresse médiévale.

C’est la quatrième fois que l’Agence Ariège Attractivité, en partenariat avec le Département de l’Ariège et le SESTA organise une telle soirée d’accueil dédiée aux internes en médecine. Les étudiants sont en général une quarantaine par session.